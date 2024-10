De strijd tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin heeft de tongen losgemaakt. De twee titelrivalen vochten een intens duel met elkaar uit, waarbij Norris uiteindelijk een straf ontving wegens het buiten de baan inhalen van de Red Bull. Oscar Piastri kreeg echter het tegenovergestelde te horen op de boordradio, zo zegt Peter Windsor. McLaren dacht dat Verstappen gestraft zou worden.

In de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten kreeg Norris een vijf seconden tijdstraf omdat hij Verstappen buiten de baan had ingehaald. Dit gebeurde echter nadat de regerend wereldkampioen hem van de baan af had gedwongen. McLaren was van mening dat Verstappen hier wel voor gestraft zou worden door de stewards, terwijl ze bij Red Bull overtuigd waren van een overtreding van Norris. Verstappen kreeg over de boordradio dan ook te horen dat hij moest doortrappen, om binnen vijf seconden van Norris te blijven. McLaren interpreteerde de boordradio richting Verstappen echter anders.

Piastri kreeg te horen dat Verstappen gestraft zou worden

Terwijl Red Bull de opdracht aan Verstappen gaf om gas te geven, dacht McLaren dat de Oostenrijkse renstal dit deed omdat het wist dat Verstappen nog een straf zou krijgen en voor Piastri moest finishen. Vanuit de pitmuur zocht men dan ook contact met Piastri om hem de opmerkelijke boodschap te brengen dat Verstappen een straf zou krijgen. “Ze zeiden tegen Oscar: ‘Ze zeggen tegen Max dat hij sneller moet gaan, omdat ze denken dat hij een straf krijgt’. Het is gewoon belachelijk", zo vertelt Windsor op zijn YouTube-kanaal.

McLaren zat niet "op dezelfde planeet" in Austin

Maar dat was helemaal niet aan de orde. "Red Bull dacht dat niet. Red Bull zei: ‘Gas geven, Max, want hij [Norris] heeft een straf van vijf seconden en we willen ervoor zorgen dat je binnen die vijf seconden blijft’. Dat is wat er aan de hand was. Het leek alsof ze niet een op dezelfde planeet zaten", aldus Windsor.