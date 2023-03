Brian Van Hinthum

Maandag 13 maart 2023 18:43

Guenther Steiner en Haas namen na het 2022-seizoen afscheid van Mick Schumacher om hem te vervangen met zijn oudere en meer ervaren landgenoot, Nico Hülkenberg. De Italiaan is nu duidelijk in zijn redenen om de jonge Duitser aan te kant te schuiven en heeft nog een kleine sneer richting zijn voormalig pupil.

Schumacher hoopte volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en Gene Haas hebben voor de ervaring van Hülkenberg gekozen. De Italiaan bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk blijkt het zo te zijn dat de jongeling eigenlijk nooit echt een eerlijke kans heeft gehad. De zoon van Michael Schumacher kreeg uiteindelijk in de lobby van het hotel waar hij aanwezig was voor de Grand Prix van Abu Dhabi te horen dat zijn tijd bij Haas er na die laatste race op zou zitten.

Afscheid nemen van Schumacher

Daarmee kwam er een einde aan zijn dienst van twee jaar voor de Amerikaanse formatie. Het werd een stint met ups en downs, waarin Schumacher ook duidelijk een aantal keer de woede van Steiner op zijn hals haalde door zijn bolide in de prak te rijden. Uiteindelijk besloot men dus dat het welletjes was geweest en ging men voor de ervaring van Hülkenberg. Schumacher vertrok op zijn beurt naar Mercedes om daar als reservecoureur aan de slag te gaan. Steiner legt nu tegenover iNews uit hoe de besluitvorming eraan toe ging. "Ik ging gewoon met hem zitten en vertelde hem dat we het team verder moesten brengen met een ervaren coureur", legt hij uit.

Dood paard

Steiner vervolgt: "Het is onderdeel van het werk. Natuurlijk is het niet leuk om te doen. Ik geniet daar niet van, maar uiteindelijk moet je professioneel zijn. Omgaan met een Schumacher is natuurlijk niet gemakkelijk, zoals je je kan voorstellen. Hij is ermee opgegroeid, dus hij was niet blij. Ik zou wel zeggen dat hij al een aantal tekenen aan de wand had gezien. Hij is een slimme jongen. Uiteindelijk wisten we hem niet te krijgen waar we hem wilden en moest ik veranderingen doorvoeren. Je kunt niet blijven trekken aan een dood paard", besluit hij toch kritisch.