We hebben de Grand Prix van de Verenigde Staten nog niet achter de rug of het is alweer tijd voor de volgende race in deze triple-header van Noord- naar Zuid-Amerika: de Grand Prix van Mexico. Hoe zijn de weersvoorspellingen voor aankomend weekend?

Het Autódromo Hermanos Rodríguez vormt de thuisbasis van de race in Mexico. Na een afwezigheid van 23 jaar keerde de race in 2015 terug in Mexico en sindsdien werden de overwinningen verdeeld tussen Mercedes en Red Bull Racing. In 2015 won Nico Rosberg, waarna Lewis Hamilton in 2016 de zege binnenhengelde. Verstappen pakte vervolgens tweemaal de zege, waarna Hamilton de laatste race in 2019 voor de coronapandemie op zijn naam schreef. Nadat we terugkeerden richting Mexico-Stad vanaf 2021, transformeerde de race in Verstappe-land. De afgelopen drie jaar was de Nederlander de baas in het thuisland van zijn teamgenoot, gaat hij dit jaar voor vier op een rij?

Artikel gaat verder onder video

Weersvoorspellingen

Zoals altijd zal er veel afhangen van de weersomstandigheden tijdens het raceweekend. Voorlopig lijkt het het echter op dat we weinig geks mee zullen maken tijdens het aankomende weekend in Mexico-Stad. Hoewel er dagelijks wel een kleine kans op regenbuien in de lucht hangt, zijn deze met procenten tussen de vijf en zeventien vrij nihil. Daarbij hebben we op zondag nog de meeste kans op een buitje. Voor de coureurs hebben de weergoden ook een prima temperatuurtje in petto: het kwik zal dagelijks rond de 22 graden Celsius aantikken.

De weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Mexico, die voorlopig weinig spectaculairs lijken te bieden! pic.twitter.com/xLqrL4eh2w — GPFans NL (@GPFansNL) October 21, 2024

Gerelateerd