Hamilton snapt niks van spin: "Was niet eens aan het pushen"

Lewis Hamilton begreep niet waarom zijn W15 opeens in de grindbak lag aan het begin van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hamilton begon de race vanaf de zeventiende plek maar stond na de eerste bocht al twaalfde, maar zijn middag zag er kort na al op. Hij verloor controle over zijn W15 en strandde in de grindbak, waar hij niet meer uit kwam.

Na een geweldige vrijdag, waarom beide Mercedessen een sterke indruk maakten in de vrije training en in de sprintkwalificatie, waren zaterdag en zondag het tegenovergestelde. Hamilton kon niet veel klaarspelen in de sprintrace, en kwalificeerde zich slechts op de negentiende plek, terwijl Russell hard in de muur eindigde in Q3. Russell begon daarom de Grand Prix vanuit de pitstraat, maar wist nog te eindigen op de zesde plaats. Hamilton, daarentegen, had een race die hij snel zal willen vergeten.

Beste start in een lange tijd

Een uitleg voor de crash kan Hamilton niet aanbieden. De onvoorspelbaarheid van de W15 is al langer een probleem, en ook tijdens het weekend in COTA vonden er meerdere spins en crashes plaats van zowel Russell als Hamilton. “Ik had een geweldige start, voelde me goed en klom op naar de twaalfde plaats," vertelde Hamilton tegenover Motorsport.com. Het was de beste start die ik in lange tijd in bocht één heb gehad. Op dat moment was ik niet eens aan het pushen; ik probeerde letterlijk gewoon op gang te komen en de banden op temperatuur te krijgen. De auto begon te stuiteren, de linkervoorkant begon te stuiteren en de achterkant draaide gewoon rond. Het was hetzelfde als George gisteren.”

Probleem met de upgrade?

Het enige wat Hamilton kan verzinnen als de oorzaak van het probleem is de nieuwe upgrades die op de W15 zijn gemonteerd tussen Singapore en Austin. Na zijn crash in Q3 reed Russell de Grand Prix probleemloos in een oudere spec van de Mercedes, en daarom verdenkt Hamilton dat er kuren zouden kunnen zijn in de nieuwe uitvindingen uit Brackley. “In VT1 had ik hetzelfde," zo ging Hamilton verder. "Ik spinde in bocht 3, wat heel zeldzaam is. Ik ben nog nooit gespind in bocht 3 in alle jaren dat ik hier ben. Ik zei net dat George gisteren duidelijk hetzelfde probleem had. Hij is teruggegaan naar de oude spec en ziet er beter uit, dus misschien is er iets met de nieuwe upgrade.”

