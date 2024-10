Bij de podiumceremonie na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten zaten veel fans met opgetrokken wenkbrauwen naar de televisie te kijken. Waarom kregen Carlos Sainz en Max Verstappen geen trofee, maar een Pirelli-band overhandig? Het mysterie is inmiddels ontrafeld.

Het raceweekend in de Verenigde Staten staat traditiegetrouw garant voor spektakel. Niet alleen op de baan, maar ook in de vorm van speciale livery's, extravagante wereldsterren en uitbundige interviews en podiumceremonies. Afgelopen weekend was het daarom aan bandenleverancier Pirelli de eer om de trofeeën voor de drie podiumklanten van de Grand Prix te ontwerpen. In aanloop naar het raceweekend bracht de Italiaanse bandenleverancier vol trots de drie exemplaren naar buiten. De trofeeën bestonden uit Pirelli-banden met daarop een beeldje met de naam Heroo.

Trofeeën Pirelli

Op social media werden vervolgens al snel vergelijkingen getroffen tussen de beeldjes en andere grote merken. Zo zouden de oortjes van Heroo veel weg hebben van de kenmerkende oortjes van Mickey Mouse, maar veel fans van de sport zagen ook overeenkomsten met producten van speelgoedontwerper Bearbrick. Pirelli kreeg hier lucht van en heeft daarom in samenspraak met Pirelli besloten de trofeeën niet uit te reiken, vanwege het gevaar op de schending van het auteursrecht.

de oorspronkelijke trofeeën

Verwisseld

In plaats daarvan kregen Carlos Saiz en Max Verstappen voor hun respectievelijk tweede en derde plaats een Pirelli-band overhandig, die normaal uitgereikt wordt aan de coureur die in de kwalificatie beslag legt op pole position. Charles Leclerc kreeg als enige een meer traditionele trofee overhandigd. Of Pirelli deze op het laatste moment ergens uit een kast heeft gehaald, is niet bekend. Het persbericht met foto's van de Heroo-beeldjes is in ieder geval niet langer op de site terug te vinden.

