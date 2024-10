Voorlopig is het raceweekend van Max Verstappen in de Verenigde Staten uitstekend te noemen met een pole position en winst in de sprintrace en - mede door de crashende George Russell - een tweede plek in de normale kwalificatie. Desalniettemin heeft de Nederlander goede hoop voor de race van zondag.

De herfststop in de Formule 1 zit er eindelijk weer op en vanaf vrijdag was het eindelijk weer tijd voor spektakel op de baan. Verstappen gaat vanaf hier op jacht naar zijn derde wereldtitel, ook al weet hij dat McLaren en Lando Norris inmiddels misschien wel over het beste pakket beschikken. Inmiddels heeft Red Bull echter wel nieuwe upgrades op de RB20 geplaatst én heeft men de wetenschap dat Verstappen het over het algemeen uitstekend doet in Austin. De Nederlandse rijder wist de laatste drie races hier te winnen en kwam dus met vertrouwen richting Texas. Het resulteerde voorlopig in een mooi resultaat: Verstappen pakte de pole position voor de sprintrace van zaterdag en won die ook vervolgens vrij gemakkelijk.

Verstappen vol vertrouwen

Dat tankt natuurlijk vertrouwen richting het hoofdgerecht van het weekend: de Grand Prix van de Verenigde Staten. Verstappen moet echter in de race genoegen nemen met 'slechts' een tweede startpositie nadat hij wat pech had met de crash van George Russell. Desalniettemin heeft de wereldkampioen het vertrouwen om alsnog een mooie dag te realiseren in Austin: "Ik voel me goed", zo zegt hij vanaf de Drivers Parade. "Tot nu toe zijn we dit weekend behoorlijk sterk. De sprintrace gisteren was goed. Ik hoop dat we vandaag iets vergelijkbaars kunnen doen", stelt de Red Bull-rijder. Polesitter en uitdager Lando Norris is op zijn beurt iets minder zeker van zijn zaak: "Gisteren was een goede dag, maar vandaag gaat het zwaarder worden. We gaan zien wat we kunnen doen."

