Brian Van Hinthum

Maandag 13 maart 2023 15:52 - Laatste update: 16:02

Het komende weekend staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië voor de derde keer in de geschiedenis voor de deur. Je kan veel over de race in Djedda zeggen, maar saai is het tot nu toe nog niet geweest. Ook de race van aanstaande zondag belooft dus weer interessant te worden. Wij benoemen vijf zaken om dit weekend in de gaten te houden.

Het Jeddah Corniche Circuit stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De baan is ligt aan de rode zee in de gelijknamige stad Djedda. Het circuit is ontworpen door het bedrijf Tilke. Het circuit is een tijdelijk stratencircuit wat inhoudt dat er een gedeelte van de baan permanent zal blijven staan, een ander gedeelte wordt alleen opgebouwd tijdens een Grand Prix-weekend. De eerste editie in 2021 werd na een rumoerige en veelbewogen Grand Prix op naam geschreven door Lewis Hamiton, terwijl Max Verstappen de race in 2022 op zijn naam wist te schrijven. Trekt één van deze heren komend weekend opnieuw aan het langste eind of gaan we een nieuwe winnaar zien?

Hoe slaat Mercedes terug na opmerkelijke brief?

Het team van Mercedes baarde afgelopen weekend opzien door een vrij bijzondere brief te versturen richting de fans en alle medewerkers. "Bahrein doet pijn. Het doet bij iedereen pijn die met de vastberadenheid het seizoen in ging om te gaan vechten om wereldkampioenschappen", zo opende de brief. Er werd onder meer uiteengezet hoe men van plan is om het tij te keren en op het einde van de brief werd nog eens opgeroepen om vooral het team te blijven steunen. "Het herstel is direct na de race begonnen. Iedereen heeft zijn deel. Ben jij klaar om ons te helpen om terug te vechten? Als dat niet zo is, geen probleem. Als dat wel zo is, dan gaan we ervoor."

Het wordt dus interessant om te zien hoe het team weet om te gaan met de druk die na de Grand Prix van Bahrein en de opzienbarende brief toch zeker weer behoorlijk is toegenomen. Hoewel men bij de Zilverpijlen natuurlijk ook weet dat niet alle problemen in één keer verholpen zijn, wordt er natuurlijk wel dag en nacht gewerkt door het team om deze worstelingen op te lossen. Mocht de Grand Prix van Saoedi-Arabië opnieuw een domper worden, zal dat niet lekker zitten bij Toto Wolff en zijn coureurs.

Hoe zit het nu met Ferrari?

Dan door naar het team van Ferrari, waar men hoogstwaarschijnlijk toch met gemengde gevoelens terug zal kijken op de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Het gat naar Red Bull Racing was daar, al bleek het toch wel wat gunstiger eruit te zien dan dat we na de testdagen konden vermoeden. Charles Leclerc leek op weg naar een zeker lijkend podium, totdat zijn rode bolide hem in de steek liet en we Leclerc - natuurlijk niet voor het eerst - teleurgesteld zagen afdruipen na een prima race van zijn kant.

Toch zal men weer met goede moed afreizen richting Djedda, waar de Ferrari met de vele lange rechte stukken wellicht beter uit de verf komt. Verstappen verwacht in ieder geval wel het één en ander van de Maranello-formatie. "Djedda zal heel anders zijn. Onze auto lijkt vrij sterk te zijn bij hoge snelheden, maar ik denk dat Ferrari vrij snel is op de rechte stukken, wat natuurlijk erg handig is in Djedda. We hebben alleen in Bahrein met deze auto's gereden, dus we zullen gewoon moeten afwachten", zo waarschuwde de wereldkampioen eerder. Het wordt dus interessant om te zien hoe de Italianen op dit andere circuit voor de dag komen, ook met het oog op de rest van het seizoen.

Kan De Vries een stapje extra zetten?

Nyck de Vries heeft zijn eerste échte weekend in de Formule 1 erop zitten en het zal misschien niet zijn wat de Nederlander ervan had gehoopt. Hij had het moeilijk in Bahrein en moest uiteindelijk zonder punten huiswaarts keren. Met name de zaterdag in Sakhir verliep vrij teleurstellend voor de in Sneek geboren coureur. Hoewel hij in principe de laatste tijd van het hele stel op de klokken reed, mocht hij wel als negentiende beginnen. Pierre Gasly zijn tijd werd namelijk nog na het vallen van de vlag afgepakt. Met name het gat naar teamgenoot Yuki Tsunoda baarde zorgen.

Natuurlijk is het ook niet zo gemakkelijk om je eerste Grand Prix voor een gloednieuw team te rijden en dus zal de 28-jarige coureur ongetwijfeld met frisse zin richting Djedda vertrekken. Het wordt interessant om te zien of hij dit keer een versnelling extra weet te vinden en de Nederlander zal daarnaast voornamelijk geïnteresseerd zijn in het verkleinen van het gat met Tsunoda. Uiteindelijk zal hij zijn Japanse teamgenoot toch vooral moeten verslaan als hij zijn stoeltje voor volgend jaar opnieuw veilig wil stellen. De Nederlander krijgt in ieder geval de kans om verbetering te laten zien.

Aston Martin: écht snel of toevalstreffer?

De grootste verrassing in het openingsweekend van dit seizoen was toch wel het team van Aston Martin. Na een veelbelovende wintertest bleek tijdens het openingsweekend in Bahrein dat het geen geluk was en de voortekenen klopten. Nadat Fernando Alonso zich op zaterdag op P5 wist te kwalificeren, deed hij daar op de zondag nog een schepje bovenop door beide Mercedessen en Ferrari's te verschalken voor een dik verdiend podium in Bahrein. Ook de gehavende Lance Stroll wist zichzelf zeer knap richting de zesde stek te rijden en dus lijkt het erop dat het pakket van het team aardig in orde is.

Toch hebben we - zoals Verstappen al terecht opmerkte - voorlopig alleen nog in Bahrein gereden en dat circuit is natuurlijk niet representatief voor de rest van de kalender. In Djedda, dat sowieso al een vrij unieke lay-out qua circuit heeft, kunnen de zaken er zomaar weer helemaal anders voor staan. Weet Aston Martin opnieuw voorin mee te doen om de knikkers of zakken ze wellicht ineens weer terug achter Mercedes en Ferrari? Dat wordt uiterst interessant om goed in de gaten te houden. Aan de andere kant hopen ze natuurlijk juist de weg naar Red Bull Racing te vinden.

Politieke zaken en onrust

Helaas niet helemaal race-gerelateerd, maar anno 2023 lijken politiek en sport ook hand in hand te gaan. Vorig jaar baarde de Grand Prix van Saoedi-Arabië toch wereldwijd opzien, toen er op enkele kilometers afstand tot het circuit nota bene tijdens de vrije training op vrijdag een raketinslag plaatsvond. De koningsklasse was in rep en roer en dus werd er intern lang vergaderd over wat men moest doen met de unieke situatie en de doorgang van de Grand Prix. Uiteindelijk leken de coureurs het liefst hun biezen te pakken, terwijl de Formule 1 zelf besloot dat de race gewoon door zou gaan.

Het was in ieder geval geen ideale gang van zaken voor een raceweekend en dus is het te hopen dat het dit jaar allemaal een stuk rustiger blijft in de oliestaat. Ook wordt het interessant om te zien hoe coureurs als Lewis Hamilton zich houden aan de maatregelen rondom politieke statements die van kracht zijn. Het is natuurlijk niet zo dat Saoedi-Arabië bekend staat om de goede mensenrechten en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Ook leeft het land natuurlijk nog altijd behoorlijk achter op bijvoorbeeld de westerse wereld in zaken als homorechten. Worden er - zoals vaak gebruikelijk tijdens dit soort races - de nodige statements gemaakt of houdt men zich gedeisd?