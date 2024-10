Lando Norris zal de zaterdagmiddag van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten doorbrengen bij de wedstrijdleiding. Hij is namelijk op het matje geroepen door de stewards. Ze waren niet onder de indruk van het rijgedrag van de McLaren-coureur.

Norris moest de Sprint op het Circuit of the Americas aanvangen vanaf de vierde positie, nadat hij een kwart van een seconde langzamer was dan Max Verstappen in de sprintkwalificatie van vrijdagavond. George Russell remde iets te laat voor de eerste bocht en ging wijd, waardoor de Ferrari's werden opgehouden. Norris dook aan de binnenkant en maakte zo twee plekken goed. Hij kon in de eerste helft van de Sprint nog jagen op Verstappen, maar richting de finish moest hij zijn spiegels in de gaten houden. De felrode Ferrari's dichtten het gat en Carlos Sainz wist uiteindelijk de tweede positie af te pakken, toen Norris een wiel blokkeerde op de heuvel richting de eerste bocht.

Driving erratically

Vervolgens wilde Norris koste wat het kost ook Charles Leclerc achter zich houden en dat lukte, maar daardoor heeft de Brit nu wel een onderzoek aan zijn broek. Leclerc klaagde via de boardradio dat Norris bewoog in de remzone van bocht 15, waardoor hij de controle verloor en bijna spinde. Norris is daarom naar de stewards gefloten voor driving erratically, onvoorspelbaar rijgedrag.

Toen Fernando Alonso voor zijn rijgedrag in de Grand Prix van Australië werd onderzocht, waarbij George Russell onverwachts dicht achter de Aston Martin kwam in een remzone en daardoor crashte, moest hij het bekopen met een drive-through penalty die werd omgezet in een tijdstraf van 20 seconden. Het is even afwachten of Norris ook bestraft gaat worden.