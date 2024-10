Hoe laat begint vanavond de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten?

De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt vanwege het tijdsverschil tussen Texas en Nederland bij ons pas in de avond verreden. Het ideale recept dus voor een zondagavondje thuis op de bank.

Na een aantal weken zonder Formule 1, is het koningsklassegeweld dit weekend weer losgebarsten op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Op zondag wordt hier de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden, en dat belooft spektakel te worden. De uitdagende layout van de baan straft foutjes keihard af, maar biedt tegelijkertijd tal van inhaalmogelijkheden. Daarnaast hebben verschillende teams grote updatepakketten meegebracht, dus het wordt interessant om te zien wat de onderlinge verhoudingen zijn over een langere afstand.

Artikel gaat verder onder video

Circuit of the Americas

Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin, Texas en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix?

De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2023 werd gewonnen door Max Verstappen. De race gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start.

Gerelateerd