Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in Austin

Het raceweekend in Miami is vrijdag afgetrapt met niet alleen de eerste vrije training, ook de sprintkwalificatie is achter de rug. Max Verstappen was daarin de snelste: eindelijk voor het eerst sinds 30 juni weer een kwalificatiesuccesje. De sprintrace gaat om 20:00 uur Nederlandse tijd van start en dit is de voorlopige startopstelling.

De 'herfststop' in de Formule 1 zit er eindelijk op en dus is het tijd voor de eerste race in een heuse triple-header door Noord- en Zuid-Amerika: de Grand Prix van de Verenigde Staten. Na de race op het circuit in Texas reizen we vervolgens af richting Mexico-Stad én São Paulo. Het weekend begon, zoals we gewend zijn, met de eerste vrije training, waarna het vervolgens tijd was voor de Sprint Shootout in dit vierde sprintraceweekend van het jaar. Red Bull - gewapend met upgrades - hoopte het gat op McLaren wat gedicht te hebben. Bovendien gaat de Oostenrijkse formatie met Verstappen voorop sowieso vaak goed hier in Austin: drie van de laatste race drie races resulteerden in een zege.

De voorlopige startopstelling

Verstappen is het weekend dan ook op de best mogelijke wijze begonnen. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk wist de wereldkampioen weer een klein succesje te boeken in de kwalificatie door de pole positiion te grijpen. De Nederlander krijgt op de voorste startrij gezelschap van George Russell, terwijl Charles Leclerc aansluit op P3. Hij krijgt op zijn beurt op de tweede startrij gezelschap van de toch wat tegenvallende Lando Norris. Zijn teamgenoot viel echter nog meer tegen, hij start de sprintrace vanaf P16. Ook Sergio Pérez, die vanaf P11 zal beginnen, kreeg opnieuw een flinke tik op zijn vertrouwen te verwerken.

