We rijden dit weekend natuurlijk volgens het sprintraceformat en dus is het na de eerste vrije training tijd voor de Sprint Shootout. Vanaf 23:30 uur begint het vliegensvlugge kwalificatiespektakel op het Circuit of the Americas. Na de eerste training valt het nog lastig te zeggen hoe de coureurs ervoor staan. Wie weet de pole te pakken voor de sprintrace van zaterdag?

Max pakt pole! Wat een lekkere opsteker voor Red Bull Racing! Max Verstappen pakt de sprintpole op het Circuit of the Americas: 1:32.833. Daar komen de tijden! Leclerc, Norris en Sainz redden het allemaal niet ten opzichte van Russell! Daar komen de tijden Colapinto beleeft een momentje, terwijl Russell en Hamilton de voorlopig snelste (en enige) tijden noteren: Russell op P1. Tijd voor het slot van de sessie SQ3 is onderweg, wie pakt de pole voor deze sessie? Alonso en Stroll halen het niet Pérez, Alonso, Lawson, Gasly en Stroll komen tekort en halen SQ3 niet. Pérez is het haasje! Hij noteert de tiende tijd en dat lijkt hem de kop te gaan kosten. Verstappen naar P2 De Red Bull-rijder leek onderweg naar P1, maar komt in de laatste sector net tekort en moet het met de tweede stek doen. Daarmee is hij wel veilig voor SQ3. Sainz duikt er onderdoor De Spaanse coureur rijdt een 1:33.274 op de klokken. Verstappen begint nu aan zijn ronde. Mercedes 1-2 Beide Mercedes-coureurs wederom naar de snelste tijd. Tweede sessie is onderweg! We zijn van start met sessie twee, gaan we opnieuw een grote verrassing zien? Piastri is het haasje! De Australiër is de grote schlemiel van de sprintkwalificatie en valt uit tijdens SQ1! Leclerc is de snelste man. Ook Ocon, Albon, Bottas en Zhou vallen uit. Momentje voor Albon De Britse Thai maakt een 360 en ziet zijn Sprint Shootout letterlijk en figuurlijk in rook opgaan! Max nu naar P3 De Nederlander is nét wat langzamer dan Hamilton en Leclerc, maar is na zijn tweede run nu wel veilig. Hamilton nu naar P1 De Britse coureur, ondanks Mercedes' problemen in VT1, gaat naar de leidign: 1:33.840.

