Dit jaar moeten alle teams weer tweemaal een jonge coureur laten invallen tijdens vrije trainingen en dus zijn er nog flink wat teams die hun verplichte nummertje moeten inzetten. Het team van Ferrari kiest ervoor om aanstaand Haas-coureur Olvier Bearman meters te laten maken in Mexico.

Het is het seizoen van de rookies momenteel in de Formule 1. Heren als Bearman en Franco Colapinto maken indruk in de koningsklasse en van eerstgenoemde coureur weten we al dat hij volgend jaar gaat instappen in de koningsklasse, net als Andrea Kimi Antonelli bij het team van Mercedes. Het wordt dus voor teams ook steeds interessanter om rijders van dichtbij aan het werk te zien, iets dat ook dit seizoen nog altijd verplicht is tijdens de vrije trainingen. Men is per team verplicht om ten minste twee keer paar jaar één rijder aan de kant te houden tijdens een oefensessie ten faveure van een rookie-rijder.

Geen Haas, wel Ferrari

Het team van Ferrari heeft in het kader van die regel besloten om aanstaand Haas-coureur Bearman weer wat vlieguren in de wagen van een topteam te geven. De jonge Brit zit nog altijd in het jeugdprogramma van de Italiaanse renstal en hoewel hij dus volgend seizoen voor Haas gaat rijden, zal men in Maranello hopen dat hij zich zo sterk mogelijk ontwikkelt. Opvallend wel, want Bearman zou eigenlijk in Mexico de eerste vrije training voor het team van Haas gaan rijden. Dat gaat nu dus niet door: hij gaat voor Ferrari in actie komen.

After racing with Haas in Baku, Ollie will be back on track in the SF-24 next week for FP1 in Mexico City 👊 pic.twitter.com/WqGA84ooAA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 18, 2024

