Lewis Hamilton (39) moet nog maar zien hoe Mercedes met haar nieuwe updatepakket voor de dag gaat komen tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten. De zevenvoudig wereldkampioen twijfelt niet zozeer aan het meegebrachte pakket, maar wel aan de geringe tijd die er beschikbaar is om alles werkend te krijgen. Dit in verband met het sprintweekend.

Veel teams zijn naar Austin afgereisd met een flink aantal nieuwe onderdelen. Zo ook het team van Mercedes, dat in Texas hoopt een nieuwe stap vooruit te kunnen zetten waardoor ze zich definitief kunnen meten met de topteams. Of dat ook gaat lukken, is maar de vraag, want in de Verenigde Staten wacht direct een sprintweekend. Hierdoor is er maar één vrije training en dat maakt dat er nauwelijks tijd is om dingen uitgebreid te testen. Hamilton is dan ook kritisch en vindt dat één oefensessie [in plaats van de gebruikelijke drie] eigenlijk te weinig is om de balans op orde te krijgen.

Hamilton spreekt van "vrijwel onmogelijke" opgave in Austin

In aanloop naar de opening van het raceweekend in Texas, gaat Hamilton in op de vraag hoe moeilijk het is om alles uit één trainingssessie te halen. "Het is vrijwel onmogelijk, tenzij je gewoon geluk hebt en de auto vanaf het begin goed presteert", zo begon Hamilton, verwijzend naar het sprintformat. "Vorig jaar kwamen we hier en hoefden we niet veel te veranderen. De balans was vanaf het begin goed, maar negen, negen en een half van de tien keer is dat niet het geval. Het is moeilijk, maar iedereen zit in hetzelfde schuitje, dat legt veel druk op de groep en er hangt veel af van de simulator."

