Fernando Alonso ziet in de Formule 2 één coureur rondrijden die zijn aandacht heeft gepakt. Gabriel Bortoleto won vorig seizoen al het Formule 3-kampioenschap als rookie, en zou nu hetzelfde kunnen gaan doen in de F2, waar hij in zijn eerste seizoen de leider is met nog maar twee weekenden te gaan. Er is geen bijna geen plek meer op de huidige grid in de Formule 1, maar Alonso denkt dat de entree van Bortoleto slechts een kwestie van tijd is, gezien de Braziliaan simpelweg te goed is om te negeren.

Het management van Bortoleto wordt gedaan door A14, het bedrijf van Alonso, maar de opkomst van de nu 20-jarige Bortoleto is iets wat zeer zeldzaam is. Niet vaak wint dezelfde coureur het F3 én F2-kampioenschap in zijn eerste seizoen - Oscar Piastri is de laatste man die het wist te doen in 2020 en 2021. Nu moet Bortoleto het huidige kampioenschap nog uitrijden - zijn voorsprong op Isack Hadjar is slechts 4.5 punten, maar het talent van Bortoleto valt niet te ontkennen. Alleen VCARB en Sauber hebben nog een stoeltje vrij voor het 2025-seizoen, en het laatstgenoemde zou interesse hebben in de Braziliaan. Hij is echter wel verbonden aan McLaren, waar Bortoleto een junior is.

Ongelooflijk talent en bescheiden persoon

Alonso, 43, ziet in Bortoleto een toekomstige ster in de Formule 1. “Hij is een ongelooflijk talent en ook een heel bescheiden persoon, en ik denk dat dat het grootste is waar we aan moeten werken," zei Alonso tegen Motorsport Week. "Naast zijn talent is hij ook een harde werker en ik denk dat hij daarom in de Formule 3 en Formule 2 zoveel vooruitgang heeft geboekt. Ik denk ook dat hij iemand is die de dingen heel serieus neemt, wat op die leeftijd nooit een garantie is.”

Kwestie van tijd

Momenteel heeft Bortoleto geen directe lijn naar de Formule 1, gezien McLaren zelf met Lando Norris en Oscar Piastri al twee jonge sterren in de garage heeft. De Braziliaan zal zijn kans echter wel krijgen, zo denkt Alonso, zeker als hij het huidige kampioenschap weet te winnen, met andere talenten als Kimi Antonelli en Oliver Bearman ver achter hem in het klassement. “Zoals we al eerder aanstipten over de budgetten en dat soort dingen, won hij het kampioenschap als rookie in de Formule 3 en vecht hij voor het kampioenschap als rookie in de Formule 2, maar zonder de test van veel andere rookies. Dus hij is waarschijnlijk de enige 'rookie rookie' in het kampioenschap. Dus dit was een geweldige prestatie tot nu toe. En laten we zien wat de toekomst brengt. Het is een kwestie van tijd dat hij in de F1 komt.”

