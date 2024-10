Lewis Hamilton gaat volgend seizoen zijn geluk beproeven bij het team van Ferrari, waar hij in de Charles Leclerc-familie aan de gang gaat. Toto Wolff denkt echter dat zijn huidige coureur het zeker gaat maken in Maranello.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Moeilijk voor Hamilton?

Daar wordt de zevenvoudig wereldkampioen teamgenoot met Leclerc en het wordt afwachten hoe die interessante dynamiek gaat werken binnen het team. Hamilton komt binnen als een man met gigantische bakken aan ervaring die hongerig is naar zijn achtste wereldtitel, terwijl Leclerc hoopt zijn eerste binnen te halen en natuurlijk al lang rondloopt binnen het Italiaanse team. Juist om die reden denken mensen dat Hamilton het - ondanks zijn ervaring - behoorlijk lastig gaan krijgen om zijn ritme te vinden in het rood. Wolff wil daar niks van weten: "Veel mensen zeggen dat het echt moeilijk gaat worden", zo citeert Motorsport.com. "Maar vaak als je zegt dat iets echt moeilijk wordt, gebeurt het tegenovergestelde."

Kimi

De Oostenrijkse teambaas vervolgt: "Ferrari is een geweldig team met fantastische mensen, veel emoties en passie en daarom ook druk. Maar ik denk dat zij wel een manier zullen vinden om samen te werken." Tijd om door te schakelen voor Mercedes en dat heeft men gedaan met Andrea Kimi Antonelli. "We hebben een geweldige tijd gehad met Lewis in de afgelopen twaalf jaar. Hij zal altijd deel uitmaken van de familie. Maar als concurrent, als we hem volgend jaar proberen te verslaan, is het duidelijk dat de komst van Kimi naast George momentum met zich meebrengt, plus jeugd en frisheid. Je voelt de glimlach in je organisatie als je een 18-jarige in de auto hebt. Dat gezegd hebbende, zullen er momenten zijn waar Lewis' ervaring het team ten goede zou zijn gekomen."

