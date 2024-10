Andrea Kimi Antonelli heeft aangegeven dat zijn doel is om meteen al Grands Prix te winnen in zijn eerste Formule 1-seizoen. Antonelli zal in 2025 zijn debuut maken in de koningsklasse bij Mercedes, waar hij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vervangt. Hamilton is toevallig ook de laatste rookie die een Grand Prix wist te winnen in 2007, toen hij aan het einde van het jaar één punt te kort kwam om kampioen te worden.

Antonelli is pas 18 jaar oud, en rijdt momenteel in de Formule 2, waar hij vijfde staat in het klassement. De Italiaan sloeg Formule 3 over, en zal in 2025 nogmaals een stap omhoog maken naar Mercedes, waar hij de garage zal delen met George Russell. Tijdens de Grand Prix van Italië kreeg Antonelli zijn eerste beurt in huidig Formule 1-gereedschap toen hij in de W15 van Russell mocht plaatsnemen. De tiener stond in zijn tweede hot lap in de muur bij Parabolica, maar gooide desondanks hoge ogen met de snelheid die hij in zeer korte tijd liet zien.

Snelheid wordt geen probleem

Antonelli is, net als Max Verstappen tien jaar geleden, enorm ge-fast-tracked naar de Formule 1. De Italiaan wordt al jaren gezien als een gigantisch talent, van het kaliber van Verstappen. Hij zal dus druk op zich hebben staan in 2025, zeker gezien hij meteen voor een prominent team zal rijden, waar verwachtingen altijd hoog zijn. “Ik voel me klaar voor de F1,” zei Antonelli op het Festival dello Sport. “Ik denk dat snelheid geen probleem zal zijn. Het enige waar nog veel werk in gaat zitten, is begrijpen hoe je het raceweekend zo goed mogelijk aanpakt en alle procedures leren. Er valt dus nog veel te leren, maar ik voel me er klaar voor."

Doel is om te winnen

Een rookie die een race wint is iets heel erg zeldzaams. De twee laatste coureurs die het deden waren Lewis Hamilton (2007) en Jacques Villeneuve (1996), ook aangezien debutanten niet vaak in een competitieve auto rijden. Antonelli zal dus een unieke kans hebben om zich bij dit rijtje te voegen, en dat ambieert de tiener dan ook. “Een paar races winnen zou zeker een droom zijn. Het zal niet makkelijk zijn, want alle teams hebben competitieve auto's, dus het zal erg moeilijk worden, maar dit is mijn voornaamste doel. Alleen al een paar podiumplaatsen zou goed zijn, maar het belangrijkste doel is om een paar overwinningen mee naar huis te nemen.”

