Over één week gaat het Formule 1-seizoen verder en wordt het een sprint richting de laatste race in Abu Dhabi. Max Verstappen moet nog flink aanpoten wil hij zijn derde wereldtitel pakken, maar Michael Bleekemolen denkt dat het in principe wel allemaal goed moet komen met de Red Bull-coureur.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Verstappen gaat het halen

Inmiddels heeft de drievoudig wereldkampioen sinds Barcelona in juni geen Grand Prix meer op zijn naam weten te schrijven, waar het de periode daarvoor bijna een zekerheid was om de Limburger op het hoogste treetje van het ereschavot te zien. Toch denkt Bleekemolen dat het allemaal nog wel goedkomt: "Het is een beetje koffiedik kijken, maar ik denk dat hij het gaat halen. Hij werd ook ineens weer tweede, en als hij steeds tweede wordt is er van alles mogelijk. De McLarens hebben misschien ook wel eens een dingetje links of rechts. Ik heb er wel vertrouwen in dat hij - misschien nipt, maar dat maakt het natuurlijk juist spannend - het nipt gaat halen", vertelt hij in gesprek met GPFans.

Singapore

Eén van de welkome verrassingen voor Red Bull- en Verstappen-fans kwam tot stand tijdens de Grand Prix van Singapore. Op het circuit waar Verstappen vorig jaar zo ontzettend veel moeite kende, kwam het dit jaar ineens wél goed met een keurige tweede plek tot gevolg. Die race maakte indruk op de analist: "Dat is natuurlijk een vreselijk zware race. Volgens mij stonden ze er zelf ook een beetje van te kijken dat het zo goed ging. Maar dat is mede omdat het Max is. Singapore is een harde baan en zwaar om te rijden. Max heeft daar het voordeel gehad. Het wil echter niet zeggen dat hij dat de komende races tentoon gaat stellen aan ons", zo besluit Bleekemolen.

