Max Verstappen heeft het natuurlijk al druk zat met al zijn taken in de Formule 1, al maakt hij ook graag tijd vrij voor het meedoen aan simraces. In het kader van dat laatste doet hij nu bovendien ook nog wat moois voor de samenleving en rijdt hij mee met een speciale race die geld ophaalt voor het goede doel.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Iets dat dit seizoen nog voor een relletje zorgde tijdens de Grand Prix van Hongarije toen Verstappen met vermeend weinig slaap gepikeerd overkwam tijdens de Formule 1-race.

Artikel gaat verder onder video

Voor mentale gezondheid

Desalniettemin zien we de Nederlander nog altijd genieten van zijn hobby en dit keer hoopt hij met het simracen ook zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. Tijdens de 23 uurs The Race For Mental Health zal de Formule 1-kampioen namelijk ook acte de presence geven. Tijdens de race op het circuit van Zolder wordt er geld ingezameld om de strijd tegen mentale problemen aan te gaan en voor goede doelen als 'Mind'. Met dat goede doel werd er al zo'n 300.000 pond opgehaald en blijft de teller lopen. Op 8 en 9 november vindt de race plaats, waarbij kijkers onder meer via donaties kunnen zorgen voor willekeurige safety cars, koopbare straffen voor coureurs.

Oh yeah, this guy is racing too.



Full time sim racer, part time F1 driver @Max33Verstappen pic.twitter.com/Vcmft6sJ19 — Jimmy Broadbent (@JimmyBroadbent) October 11, 2024

