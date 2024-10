Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is kritisch op het handelen van de FIA met betrekking tot het uitdelen van een taakstraf aan Max Verstappen. De Nederlander moet een taakstraf uitdienen, omdat hij in Singapore 'fucked' gebruikte om zijn RB20 te omschrijven tijdens de officiële persconferentie.

Steiner werd mede dankzij Drive to Survive razend populair en het saillante daaraan is dat dit mede dankzij zijn taalgebruik kwam. De rauwe kantjes van de teambaas lieten namelijk een realistisch beeld zien en gaven een inkijkje in de persoonlijkheid van de Italiaan. Ook Toto Wolff en Frédéric Vasseur floepten er afgelopen jaar diverse keren tijdens de persconferentie een 'fuck' uit, maar daar was de FIA toch iets coulanter in.

FIA pakt het 'probleem' verkeerd aan

Volgens Steiner, die bij PlanetF1 zijn verhaal doet, had de FIA dit niet zo publiekelijk moeten uitspelen. In zijn ogen had de FIA best iets mogen zeggen van het taalgebruik, maar had het allemaal een stuk discreter gekund. "Waarom je bezighouden met zulke kleine details? Als je het wilt temperen, confronteer dan niet iemand publiekelijk, een wereldkampioen, vooral de persoon die veel meer gewicht in de schaal legt dan wie dan ook", opent Steiner. Als de FIA het al een probleem vindt, wat duidelijk is geworden, dan had dit allemaal heel anders worden kunnen opgelost. "Als je het niet leuk vindt of denkt dat je op de verkeerde weg zit, ga dan met de coureurs in gesprek. Ze zijn elk weekend in de driversbriefing. Ga erheen en zeg: 'hé jongens, bedankt. Zouden jullie je taalgebruik een beetje kunnen matigen?"

