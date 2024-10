Max Verstappen maakte iets meer dan tien jaar geleden zijn debuut in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur deed dat voor het zusterteam van de energiedrankfabrikant. Terugblikkend op zijn eerste vrije training, vertelt de Nederlander dat hij de snelheid van een F1-auto niet kon bijhouden.

Na jaren succesvol gekart te hebben, maakte de toen 16-jarige Verstappen in 2014 zijn debuut in de autosport door direct op Europees niveau in de Formule 3 te stappen. Hij won een derde van de races dat seizoen en werd derde in het kampioenschap. Na een belletje van Helmut Marko kreeg hij een contract van Red Bull om bij Toro Rosso aan de slag te gaan. Voorbereidend op zijn eerste seizoen in 2015, mocht hij al de vrije training van de Grand Prix van Japan doen in 2014. Hij deed het in zijn debuutjaar in de Formule 1 zo goed dat hij na vier races in 2016 al de promotie kreeg naar het hoofdteam van Red Bull. Verstappen won in Spanje meteen zijn eerste race voor de Oostenrijkse formatie. Hij sleepte nog eens negen overwinningen binnen van 2017 tot en met 2020. Bijna drie jaar geleden verdiende hij zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 na de welbekende titanenstrijd met Lewis Hamilton. Verstappen heeft sindsdien elke keer de titel op zijn naam geschreven en hoopt dat dit seizoen voor de vierde keer op rij te doen.

Snelheid niet bij te houden

Verstappen kreeg bij de Box Box Box-podcast van Pirelli de vraag of hij tijdens een pauze, zoals deze herfststop, alsnog de snelheid en die adrenaline opzoekt. "Misschien deed ik dat zeven à acht jaar geleden, maar nu wil ik echt mijn rust pakken, wanneer dat kan, en dan denk je ook niet teveel aan het racen", antwoordde hij. "Wanneer je weer achter het stuur van een F1-auto stapt, dan weet je dat het snel gaat zijn met de acceleratie en dergelijke. Nu ben ik er op voorbereid, maar ik weet nog de eerste keer dat ik in een Formule 1-auto reed... Ik kon de snelheid gewoon niet bijhouden, omdat ik nog nooit eerder zoiets had meegemaakt." Verstappen was pas 17 jaar en 3 dagen oud, toen hij op Suzuka in actie mocht komen. "Het is alsof je van de eerste naar de tweede versnelling gaat in een straatauto, zulke acceleratie, maar dan non-stop. Je lichaam raakt er steeds meer aan gewend, maar aan het begin was het echt een shock."

