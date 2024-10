Billy Monger, een bekende coureur die tegenwoordig de Formule 1 presenteert voor de Britse media, heeft een verkeersongeluk veroorzaakt waar nu uitspraak over is gedaan. De jonge Brit moet zijn rijbewijs inleveren en heeft een flinke boete gekregen.

Monger maakte na het karten de sprong naar de autosport in het Ginetta Junior-kampioenschap. Na twee races op zijn naam te hebben geschreven met een vijfde plek in de eindstand, bleef hij bij het team van JHR Developments voor de overstap naar het Britse Formule 4-kampioenschap. Monger verdiende een aantal podiums en poles en maakte zich op voor een tweede F4-seizoen in 2017. Hij won vier van eerste zes races in de Challenge-klasse, maar in die zesde race ging het goed fout. Hij knalde op Donington Park vol gas achterop de gespinde Patrik Pasma. Zijn beide benen moesten geamputeerd worden. Monger keerde nog geen jaar later terug in de autosport en reed voor Carlin in de Britse Formule 3 en Euroformula Open, uiteraard met een speciaal stuur waardoor hij daarmee kon gassen en remmen. Hij won de befaamde Grand Prix van Pau, maar na 2019 hing hij de helm aan de kapstok.

Ingevorderd rijbewijs

Monger zien we tegenwoordig veel in de paddock van de Formule 1. Daar is hij presentator en analist van Channel 4 en hij is ook in beeld geweest bij Sky Sports F1. Daarnaast leverde hij het commentator tijdens de ondertussen failliete W Series.

De 25-jarige uit Surrey heeft, ondanks dat hij professioneel coureur is geweest, een knullig verkeersongeluk veroorzaakt. Hij reed afgelopen januari in een gloednieuwe Toyota Supra op een weg met een snelheidslimiet van 30 mijl per uur. Hij crashte echter tegen een Volkswagen Lupo, een Volkswagen Golf en een Citroën, zo heeft de politie van Surrey laten weten. "Gelukkig was er verder niemand op de weg rond die tijd, anders hadden de consequenties veel erger kunnen zijn", waarschuwde Rick Scholey van het Road Traffic Collision Team tegenover de BBC.

Monger, die na het raken van de drie auto's door een muur van een tuin knalde en in een heg belandde, heeft toegegeven zich schuldig te hebben bevonden aan onoplettend rijgedrag. Hij moet een boete betalen van 2694 Britse pond (2464 euro) en zijn rijbewijs is voor 49 dagen (zeven weken) ingevorderd.

