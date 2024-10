Damon Hill is van mening dat Max Verstappen de betere papieren heeft in zijn titelstrijd met Lando Norris, omdat het volgens de wereldkampioen van 1996 altijd beter is om een voorsprong te hebben, dan de achtervolging in te moeten zetten.

Met nog zes raceweekenden te gaan en een voorsprong van 52 punten voor Max Verstappen op Lando Norris in het wereldkampioenschap, belooft het Formule 1-seizoen van 2024 een spannend einde te gaan krijgen. Het is echter aan Norris en het team van McLaren om in dit laatste deel van het seizoen het gat te dichten. Tegelijkertijd heeft de Britse formatie een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap, waardoor er ook niet té veel risico genomen kan worden in een poging Norris aan Verstappen voorbij te laten gaan.

Een voorsprong is altijd beter

"Ik denk dat het beter is om een voorsprong te hebben en die te verdedigen", vertelt Damon Hill in de podcast F1 Explains, als hem wordt gevraagd wie de betere papieren heeft. "Als je de achtervolging in moet zetten heb je niets te verliezen, maar tegelijkertijd lig je dus achter. Het is altijd een voordeel om die punten alvast binnen te hebben. In de autosport heerst er altijd een bepaalde spanning [bij het verdedigen van een voorsprong], dat is gewoon zo. Het is een kunst om met die spanning om te gaan en de druk te weerstaan, maar als ik moest kiezen, zou ik liever de leiding hebben dan de achtervolger zijn.

Verstappen heeft alles te verliezen

De wereldkampioen van 1996 vervolgt: "Ten opzichte van Lando heeft Max alles te verliezen. Dat was in 1996 voor mij ook zo, omdat mijn voorsprong tegen het einde van het seizoen steeds kleiner werd. Dat kan behoorlijk beangstigend zijn. Het is heel moeilijk. Op een gegeven moment denk je 'we gaan dit winnen', en daarmee overtreedt je de belangrijkste regel van alle sporten: niet op de zaken vooruit lopen."

