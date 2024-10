Eigenlijk duurt het nog drie weekjes, maar de familie Verstappen viert alvast een speciale mijlpaal: de moeder van Max, Sophie Kumpen, wordt binnenkort 50. Kelly Piquet, de vriendin van de drievoudig F1-kampioen, is ook bij het feest aanwezig en deelde wat kiekjes op haar Instagram.

Sophie Kumpen was in haar jongere jaren ook een rappe coureur. Ze begon op elfjarige leeftijd met karten. Ze reed vier jaar mee in het wereldkampioenschap met P9 in de Formule A, P26 in de Formule K en P17 in de Formule Super A als beste resultaten in het klassement, en ze nam het op tegen onder andere 2009 F1-wereldkampioen Jenson Button, drievoudig Grand Prix-winnaar Giancarlo Fisichella, en Nick Heidfeld, die wordt gezien als de beste Formule 1-coureur zonder overwinning. Kumpen versloeg onder andere Monaco GP-winnaar Jarno Trulli op jacht naar de zege in de Andrea Margutti Trophy van 1995 op het circuit van South Garda. Ze besloot in 1996 volledig te focussen op haar huwelijk met Jos Verstappen en diens F1-carrière, en de opvoeding van zoon Max en dochter Victoria.

Verjaardag tijdens herfststop

De familie Verstappen maakt goed gebruik van de F1-herfststop tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten door haar vijftigste verjaardag alvast te vieren. Kumpen is eigenlijk pas op 30 oktober jarig. Kelly Piquet is samen met haar dochtertje Penelope aanwezig en ook de kinderen van Victoria Verstappen zijn erbij.

