De recente rel tussen Max Verstappen en de FIA heeft weer de nodige stof doen opwaaien in de koningsklasse. Het is natuurlijk echter niet de eerste keer dat de drievoudig wereldkampioen in zijn carrière in de clinch heeft gelegen met betrokkenen uit de Formule 1. We zetten een aantal van zijn relletjes op een rij.

Verstappen, de jongste debutant ooit in de Formule 1, heeft zichzelf door de jaren heen niet alleen onderscheiden door zijn fenomenale rijkunsten, maar ook door zijn vurige karakter. Vanaf zijn debuut in 2015 bij Toro Rosso tot aan zijn dominante heerschappij met Red Bull heeft Verstappen meer dan eens voor controverse gezorgd. Of het nu gaat om woordenwisselingen met collega's en de FIA, agressieve inhaalacties of zelfs fysieke confrontaties, Verstappen heeft zich nooit laten tegenhouden door de politiek correcte normen van de sport. Na de recente FIA-rel is het tijd om eens terug te blikken op enkele van de meest gedenkwaardige ruzietjes uit de carrière van de Nederlandse wereldkampioen.

Het vingertje van Vettel in Mexico

In de beginjaren van Verstappen bleek de jonge Max voor niks en niemand bang te zijn, ook niet voor een groot kampioen als Sebastian Vettel. We gaan terug naar de slotfase van de Grand Prix van Mexico in 2016. In ronde 68 van de race, met nog slechts enkele rondes te gaan, maakte Vettel een agressieve aanval op Verstappen in bocht vier. Verstappen verdedigde zijn positie fel, zoals we van hem gewend zijn, maar in bocht één maakte hij een foutje. Hij blokkeerde zijn wielen, schoot rechtdoor over de grasstrook en behield op die manier zijn positie. Volgens de regels had hij, doordat hij het circuit verliet en er voordeel van had, zijn plek terug moeten geven aan Vettel. Echter, Verstappen besloot - mede dankzij de achter Vettel opkomende teamgenoot Daniel Ricciardo - zijn derde positie te behouden, wat de gemoederen flink deed oplopen. Vettel was furieus en liet dat weten via de boordradio. In een beruchte uitbarsting noemde hij Verstappen een aantal krachttermen, inclusief het zinnetje: “He has to give me that position! Move! Move!” De FIA besloot echter niet meteen in te grijpen, waardoor de spanning op de baan bleef toenemen.

Het leverde Verstappen na het vallen van de vlag een withete Vettel op, die naast zijn Red Bull kwam rijden in de cooldown-lap en driftig zijn wijsvinger heen en weer schudde. Hoewel Verstappen zijn positie op de baan behield, kreeg hij vlak na de race alsnog een tijdstraf van vijf seconden, wat hem zijn derde plek kostte en hem terugduwde naar de vijfde plaats. Dit betekende dat Vettel aanvankelijk naar het podium promoveerde, met Daniel Ricciardo op de vierde plek. Maar zelfs dat was niet het einde van het drama. Na de race besloot de FIA om ook Vettel een straf van tien seconden op te leggen, vanwege gevaarlijk rijgedrag tijdens een verdedigende actie op Ricciardo. Hierdoor verloor Vettel alsnog zijn podiumplek aan zijn teamgenoot, en Ricciardo werd derde.

Na afloop van de race was het laatste woord over het voorval nog niet gezegd. Verstappen weigerde in eerste instantie de beslissing te accepteren en noemde Vettel "kinderachtig" omdat hij via de boordradio klaagde. Vettel, op zijn beurt, was woedend dat Verstappen zijn positie niet direct had teruggegeven en vond dat de Nederlander zich niet aan de regels hield. Sommige fans en experts prezen hem om zijn strijdlust, terwijl anderen kritiek hadden op zijn agressieve stijl en zijn bereidheid om risico's te nemen. Hoewel het incident controversieel was en Verstappen uiteindelijk bestraft werd, liet het de Formule 1-wereld zien dat de jonge Nederlander geen makkelijke tegenstander was.

Botsen met Ocon in Brazilië

Misschien wel het meest besproken incident in Verstappens carrière vond plaats tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2018 op het roemruchte circuit van Interlagos. Verstappen lag comfortabel aan de leiding van de race, toen hij in de 44e ronde op een bizarre manier in aanraking kwam met leeftijdsgenoot Esteban Ocon, die op dat moment een ronde achter lag en dus eigenlijk totaal niet in het stuk voor kwam vooraan het veld. Ocon probeerde Verstappen bij het ingaan van de eerste bocht te passeren, wat leidde tot een botsing. Door het incident zag Verstappen zijn vurig gewenste overwinning in rook opgaan en werd hij slechts tweede. Vlak na afloop van de frustrerende middag in São Paulo liet Verstappen op zijn boardradio al optekenen dat het beter voor Ocon zou zijn als Verstappen hem niet zou kunnen vinden in de paddock.

Dat mislukte echter voor de Fransman en dus ging het ook daadwerkelijk mis. Tijdens de weging, direct na de race, zocht Verstappen Ocon op en duwde hem herhaaldelijk, een situatie die bij omstanders en bij Ocon duidelijk voor veel verwarring wist te zorgen. De FIA legde hem daarop een taakstraf op van twee dagen voor "maatschappelijk werk". Verstappen was echter onverbiddelijk: "Als iemand mij zoiets flikt, krijg je dit soort reacties," liet hij achteraf optekenen. Dit beruchte voorval benadrukte zijn vurige temperament en het feit dat hij zijn emoties nooit onder stoelen of banken steekt.

De beruchte Silverstone-crash met Lewis

Het seizoen 2021 stond natuurlijk in het teken van een intense titelstrijd tussen Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Eén van de sleutelmomenten van dat seizoen vond plaats op het circuit van Silverstone, waar de twee kemphanen elkaar hard raakten tijdens de openingsronde van de Britse Grand Prix. Verstappen belandde met hoge snelheid in de bandenstapels bij Copse, waarbij hij een impact van 51G te verduren kreeg.

Wat de situatie verder escaleerde, was het feit dat Hamilton de race won en zijn overwinning in zijn thuisland groots vierde, terwijl Verstappen naar het ziekenhuis werd gebracht voor controles. Max uitte later zijn ongenoegen op social media, noemde Hamiltons vieringen "respectloos" en "onsportief" en bekritiseerde zijn concurrent hevig, iets dat we Verstappen door de jaren heen zelden via zijn social media-kanalen hebben zien doen. De spanning tussen de twee titanen was nog nooit zo groot, en dit moment zou de toon zetten voor de rest van het seizoen, waarbij Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok.

Russell is een dickhead

Tijdens het sprintraceweekend van de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2023 waren Russell en Verstappen met elkaar aan het knokken om de derde plek tijdens de openingsfase van de sprintrace in Bakoe. De Nederlander kon zich in de eerste bocht nog verdedigen, maar zat aan de buitenkant van de derde bocht. Verstappen had naar eigen zeggen genoeg ruimte overgelaten, maar Russell kon de RB19 toch niet helemaal ontwijken. Het leverde een touché tussen de heren op en Verstappen wees na afloop naar de sidepod van zijn RB19, waar een flink gat zat.

Nadat Verstappen zijn auto was uitgeklommen liep hij tegen Russell aan. Die verweerde zich over het momentje door allereerst te stellen dat het niet de bedoeling was: "Het ging per ongeluk maat, ik had gewoon geen grip en ik blokkeerde." Daar kon de destijds tweevoudig kampioen maar moeilijk mee leven en hij stelde dat de situatie voor iedereen hetzelfde was: "We hadden allemaal geen grip en we moeten allemaal wat ruimte over laten." Voor Russell was dat het moment om de benen te nemen en hij vertelde daarbij nog dat Verstappen maar even de onboard-beelden moest gaan bekijken. "Ja natuurlijk, je kan trouwens de volgende keer hetzelfde verwachten, dickhead", zo zorgde Verstappen voor de wereldwijde camera's voor een nieuwe rel.

Verstappen vs FIA

Dan nog ten slotte de inmiddels wereldberoemde rel tussen Verstappen en de FIA die we net voor de herfststop zagen ontstaan tijdens de Grand Prix van Singapore. Het begon allemaal met Mohammed Ben Sulayem, die vlak voor het raceweekend in Marina Bay voor commotie zorgde met een post op zijn persoonlijke Instagram-pagina, waarin hij opteerde voor netter taalgebruik onder coureurs tijdens racesessies. Rijders die niet zouden gehoorzamen, konden straf ontvangen. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen kreeg - net als na bovenstaand incident met Ocon - een taakstraf.

Die actie van de FIA schoot in het verkeerde keelgat bij de drievoudig wereldkampioen en hij maakte zijn mening vervolgens op iconische wijze duidelijk tijdens de persconferentie op zaterdag. Verstappen besloot om zeer korte antwoorden te geven op de vragen uit de zaal en ten slotte om na de sessie juist buiten de persconferentiezaal wél de aanwezige journalisten uitgebreid te woord te staan omdat hij daar wél kon zeggen wat hij wilde. Vervolgens liep hij ook op de zondag nog eens helemaal leeg en stelde hij zelfs dat het op deze manier voor hem amper meer wat opleverde om in de Formule 1 te blijven rijden en dat hij zou gaan denken aan een vervroegd pensioen. De laatste rel op de stapel van Verstappen-soaps in de koningsklasse.

