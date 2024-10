Max Verstappen reed met name in 2023 het ene na het andere record uit de boeken in de koningsklasse, al lijkt hij nu in ieder geval weer in één lijstje toe te moeten gaven geven ten opzichte van Lewis Hamilton. Het komt door de teleurstellende reeks die de Limburger momenteel doormaakt.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Hoogste percentage overwinningen

Inmiddels heeft de drievoudig wereldkampioen sinds Barcelona in juni geen Grand Prix meer op zijn naam weten te schrijven, waar het de periode daarvoor bijna een zekerheid was om de Limburger op het hoogste treetje van het ereschavot te zien. Het betekent automatisch dat hij in één bepaald klassement weer onder 2021-rivaal Hamilton dreigt te vallen. Het gaat namelijk om het hoogste percentage overwinningen tijdens Grand Prix-deelnames. Verstappen is op dit moment in 206 races goed voor 61 overwinningen, waarmee de Nederlandse rijder op een afgerond percentage van 30.05 procent staat. Hamilton, die logischerwijs zijn percentage de afgelopen jaren steeds verder ziet afglijden, staat momenteel op 105 overwinningen tijdens 350 racedeelnames, waardoor hij afgerond een percentage van 30,0 procent weet te noteren.

Hamilton kan boven Verstappen komen

Mocht Verstappen de komende Grand Prix van de Verenigde Staten niet op zijn naam weten te schrijven, zakt de Nederlander onder de Britse coureur in het klassement tot 29.46 procent overwinningen in racedeelnames. Omdat Hamilton natuurlijk veel meer races begonnen is, daalt zijn percentage ook minder snel bij het niet winnen van een race. Mochten Verstappen en Hamilton allebei geen race meer winnen in 2024, eindigt de Nederlander het jaar op 29.18 procent. Hamilton eindigt dan op 29.49 procent. Overigens moeten ze alsnog drie coureurs met een beter percentage voor zich dulden: Juan Manuel Fangio [47.06 procent], Alberto Ascari [40.63 procent] en Jim Clark [34.72 procent].

