Max Verstappen vertelt dat hij vandaag de dag veel ouders hun kinderen in een bepaalde richting ziet proberen te pushen, waar zijn eigen ouders dat naar eigen zeggen gelukkig nooit hebben gedaan.

Max Verstappen staat te boek als de jongste debutant in de Formule 1 ooit. De Nederlander maakte in 2015 op zeventienjarige leeftijd namens Toro Rosso zijn debuut in de Grand Prix van Australië. Het kan dan ook niet anders dan dat de Limburger al vanaf een hele jonge leeftijd besmet raakte met het racevirus. Zo heeft de inmiddels drievoudig wereldkampioen al vaker verteld dat hij vanaf een jaar of vijf begon met karten. Maar wie denkt dat dit op verzoek zijn vader en voormalig Formule 1-coureur Jos gebeurde, heeft het mis.

Verstappen vroeg op vierde om eerste kart

"Toen ik vier was zag ik een jongetje dat jonger dan mij was in een mini-kart rijden. Ik ging naar mijn vader en zei dat ik dat ook wilde, maar in eerste instantie zei hij nee", doet Verstappen uit de doeken bij GQ Italia. "Hij zei dat ik eerst wat groter moest worden. Ik bleef het vragen en zes maanden later - met aanmoediging van mijn moeder - kreeg ik mijn eerste kart."

Kinderen niet pushen

De Nederlander vervolgt: "Ik zie ontzettend veel ouders hun jonge kinderen richting iets pushen. Mijn ouders deden dat gelukkig niet. Toen ze doorhadden dat ik het zelf ontzettend leuk vond, hielpen ze mij om beter te worden. Ik geef toe dat ik erg veel geluk heb gehad, omdat racen ook hun passie was. Mijn vader was mijn monteur, hij bouwde mijn motor en hij was mijn leraar. Met mijn moeder was de sfeer veel meer relaxed. Ze was altijd positief."

