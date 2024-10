Helmut Marko is als ontdekker van coureurs als Max Verstappen en Sebastian Vettel natuurlijk groot voorstander van het geven van kansen aan talenten in de koningsklasse. De Red Bull-adviseur is dan ook tevreden met de huidige ontwikkelingen in de Formule 1.

Marko is één van de grote motoren achter het Red Bull Racing-project en de man die Max Verstappen naar de Formule 1 bracht. Marko is al tijden lang de adviseur van het energiedrankjesteam en de man uit Graz speelt dan ook een belangrijke rol in alles wat er achter de schermen gebeurt bij het team van Verstappen. Hij wordt met zijn 81 jaar op de teller natuurlijk ook een dagje ouder, al weerhoudt hem dat er niet van om de hele wereld over te vliegen voor zijn geliefde Red Bull. Inmiddels valt de coryfee niet meer weg te denken uit de Milton Keynes-formatie en heeft hij door de jaren heen een vrachtlading aan talenten weten te ontdekken.

Goed genoeg

De Oostenrijker is dan ook, zoals we inmiddels weten, groot voorstander aan het vroegtijdig geven van kansen aan jonge coureurs. Iets waar het precies aan ontbreekt de laatste jaren in de koningsklasse. Nu lijkt er echter toch een kleine omslag in die tendens te ontstaan, daar waar coureurs als Oliver Bearman, Franco Colapinto en Liam Lawson nu vlieguren mogen maken: "Uit die optredens is gebleken dat jongere coureurs toe zijn aan promotie en dat de oude filosofie van sommige teambazen - die alleen coureurs met drie of vier jaar ervaring promoveren naar een topteam - achterhaald is", zo schrijft hij in zijn column voor Speedweek.

Vertrouwen op de jeugd

Marko vervolgt: "Dat heeft Mercedes nu wel bewezen met de beslissing voor de coureur", zegt hij doelend op Andrea Kimi Antonelli. "Red Bull heeft dat in het verleden ook al meerdere keren bewezen. Je kunt dus op de jeugd vertrouwen. Het is een beetje een risico, maar dat valt te beheersen en is de moeite waard. Je moet de jongens de kans geven om zich te bewijzen in een GP-auto nadat ze de ladder van de jeugdklassen hebben beklommen." Ten slotte heeft hij nog wel een verbeterpunt: "Het is helaas veel te duur. Het begint al in het karten en strekt zich uit over alle klassen. De FIA moet beginnen om te kijken hoe ze die kosten onder controle kunnen krijgen."

