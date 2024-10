Toto Wolff laat weten dat hij George Russell nog altijd ziet als onderdeel van Mercedes voor op de lange termijn. Daar verandert volgens de teambaas de komst van de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli niets aan.

George Russell heeft zich de afgelopen drie seizoenen kranig verweerd naast Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. Nu de zevenvoudig wereldkampioen eind dit jaar naar Ferrari vertrekt, is het aan de 26-jarige Brit om de Duitse grootmacht te gaan leiden. Maar het contract van Russell verloopt aan het eind van 2025 en met Red Bull Racing-teambaas Christian Horner die onlangs zijn interesse in hem uitsprak, is de toekomst van Russell bij Mercedes ineens onderwerp van gesprek.

Antonelli bij Mercedes in 2025

Russell krijgt vanaf 2025 de achttienjarige Andrea Kimi Antonneli als teamgenoot. De Italiaan is daarmee de jongste coureur op de grid, en een van de jongste coureurs ooit in de sport. Verwacht wordt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in hem een coureur voor de lange termijn ziet, maar volgens Wolff zelf verandert er helemaal niets aan de positie van Russell: "George heeft hetzelfde soort traject afgelegd wat betreft karten en junior formula, en George was de eerste Mercedes-junior die zich bij ons heeft gevoegd", klinkt het bij Motorsport.com.

Weinig onderscheid

Wolff vervolgt: "Hij is nog altijd onze Mercedes-coureur. We maken geen groot verschil [tussen Russell en Antonelli]. Emotioneel gezien geven we hen dezelfde support. Er verandert niets. Iedere topcoureur in de Formule 1 weet dat hij het tegen zijn teammaat op moet nemen, of hij nu jong of oud is. George heeft drie jaar lang Lewis Hamilton als teammaat gehad, de beste coureur aller tijden. Dus hij redt zich wel als hij het om moet nemen tegen een van de jongste [coureurs op de grid] die binnenkomt met hoge verwachtingen."

