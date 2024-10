Er is de afgelopen weken natuurlijk een hoop te doen geweest rondom Daniel Ricciardo en de manier waarop hij zijn zitje in de Formule 1 verloren heeft. Met name de niet chique ogende manier van Red Bull moest het ontgelden, maar volgens Helmut Marko zit de vork toch nét wat anders in de steel.

De afgelopen weken is er een hoop te doen geweest rondom Ricciardo. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd er al een hoop gesproken over de toekomst van de routinier. Verschillende berichten deden na opmerkelijke uitspraken van Helmut Marko de rondte. De Red Bull Racing-adviseur gaf wel heel openlijk aan dat men na de race in Singapore meer zou gaan horen over de toekomst van de zitjes bij Racing Bulls, daar Liam Lawson op de achtergrond flink op de deur aan het bonken is. Vervolgens hoorden we over een clausule in het contract van Lawson, die dit jaar minimaal vijf races zou moeten rijden in de koningsklasse.

Ricciardo wist ervan

Na de race in Singapore leek het duidelijk dat Ricciardo al meer wist dan dat hij mocht vertellen. De Australische rijder verscheen emotioneel en reflecterend op zijn loopbaan voor de wereldwijde camera's zonder te zeggen dat hij zou vertrekken. Een paar dagen later kreeg hij daadwerkelijk de bons. Wereldwijd werd de manier van handelen van Red Bull gehekeld, daar Ricciardo volgens de grote menigte tijdens het raceweekend nog totaal niks over zijn toekomst leek te weten. Volgens Marko zit dat toch nét wat anders: "Het vertrek van Daniel Ricciardo werd pas na het raceweekend in Singapore aangekondigd om verplichte redenen wegens commerciële afspraken. Zelf is hij tijdig geïnformeerd. Hij heeft er vrede mee. Ik denk ook dat de snelste ronde die hij neerzette een waardig afscheid was", zo slaat Marko van zich af in zijn Speedweek-column.

Tweede unieke kans

Volgens de Oostenrijker is het al heel bijzonder dat de coureur uit Australië in de herfst van zijn loopbaan nog zo'n kans kreeg aangeboden vanuit Red Bull: "Hij kreeg een tweede kans die niemand anders hem zou hebben gegeven. Dat gebeurde vanuit de veronderstelling dat een terugkeer naar Red Bull Racing mogelijk was als de prestaties op peil zijn. Het Racing Bulls-team was altijd alleen bedoeld als tussenstop. Die noodzakelijke prestaties hebben we echter slechts twee keer voorbij zien flitsen: één keer met een vierde plaats in de sprint van Miami dit jaar en vorig jaar in Mexico", stelt Marko. "Verder was de snelheid er niet en was de consistentie er ook niet. Alle prestaties die een promotie naar Red Bull Racing zouden rechtvaardigen, ontbraken. Hetzelfde killerinstinct was simpelweg niet langer aanwezig. Hij stond bekend om zijn inhaalacties en het remmen op het laatste moment. Dat was ook niet meer aanwezig", besluit de Red Bull-adviseur.

