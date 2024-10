De afgelopen maanden trokken verschillende kopstukken bij Red Bull Racing de deur achter zich dicht of lieten ze weten in de nabije toekomst te vertrekken uit Milton Keynes. Volgens Guenther Steiner is de plotselinge leegloop een logisch resultaat van verschillende factoren.

Het is natuurlijk niet het beste jaar geweest voor het team van Red Bull Racing en de verschillende negatieve zaken binnen het team hebben er mede voor gezorgd dat we een hoop belangrijke pionnen uit het team hun vertrek zagen aankondigen. Zo vertelde Adrian Newey enkele maanden geleden dat hij de deur achter de renstal waar hij zoveel successen mee beleefde dichttrok en gingen ook onder meer Jonathan Wheatley en Will Courtenay de topontwerper achterna door de jarenlange samenwerking met Red Bull in de toekomst vaarwel te zeggen. Geen al te beste situatie voor de Milton Keynes-formatie.

Artikel gaat verder onder video

Niemand ging weg

Vanzelfsprekend wordt er een hoop gesproken over de vermeende leegloop van Red Bull die richting het nieuwe tijdperk van 2026 natuurlijk niet helemaal goed uit lijkt te komen. Zeker gezien het Red Bull Powertrains-project volgens sommige geruchten ook totaal niet volgens plan lijkt te verlopen. Volgens Steiner, die erover spreekt in de Red Flags-podcast, is het geen onlogische situatie. "Hoeveel mensen gingen er weg daar? Niemand, niemand vertrok de afgelopen tien jaar. Ineens vertrekken ze dit jaar links, rechts en vanuit het midden. Jonathan Wheatley, Adrian, Will, wie nog meer? Er is een lange lijst van mensen die vertrekken. Dat gebeurde hiervoor niet", zo begint hij zijn betoog.

Veel geld waard

Volgens de voormalig Haas-baas heeft het vooral te maken met het feit dat veel mensen nu eieren voor hun geld kiezen met de steeds minder wordende prestaties van Red Bull: "Het heeft met verschillende cyclussen te maken. Er zijn mensen die er heel lang zitten en wanneer er één vertrekt, denkt de ander dat het voor hem ook een goeie transfer zou zijn. Ze denken dat ze momenteel niet hun beste moment hebben en willen vertrekken wanneer ze nog altijd een hoop geld waard zijn omdat ze in het beste team van de afgelopen vijf jaar zaten. Je hebt de waarde. Als je te lang wacht en het team niet meer zo sterk is, gaat je waarde naar beneden", besluit Steiner.

Gerelateerd