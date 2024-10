Het Formule 1-seizoen van 2024 raast met rassen schreden richting de ontknoping van het jaar en met nog slechts zes races op de kalender, begint de spanning flink te stijgen. Na deze 'herfststop' volgt het spektakel zichzelf in rap tempo op. Waar kun je nog allemaal naar uitkijken in het slot van dit jaar?

Na een ietwat teleurstellend 2023-seizoen is het dit jaar smullen geblazen in de koningsklasse. De races zijn voorbij gevlogen en inmiddels hebben we een aantal Grand Prix-loze weken in het verschiet. Vanaf de terugkeer op 18 oktober gaat het razendsnel met het slot van dit Formule 1-seizoen: we rijden twee keer een triple-header, waarbij er tussen Brazilië en Las Vegas één weekendje rust zit. Het gaat hard dus en er zijn nog genoeg zaken die nog helemaal niet beslist zijn. Wat te denken van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris en constructeurstitel waar McLaren inmiddels aan de leiding gaat? Ook zijn er naast de baan nog dingen te beleven. We zetten vijf zaken om het restant van het seizoen naar uit te kijken op een rijtje.

Verstappen vs Norris

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Bovendien heeft ook Norris de jacht op Verstappen geopend in het andere kampioenschap bij de coureurs, waar het gat tussen de twee goede vrienden nog maar 52 punten is met zes Grands Prix en drie sprintraces op het programma. Daar waar Verstappen overduidelijk over het mindere pakket van het tweetal beschikt, wordt het rekenen geblazen. Norris zou elke race mogen winnen als Verstappen constant tweede weet te worden. Zo gemakkelijk is die opdracht echter niet, want ook Oscar Piastri en Ferrari zijn in staat om de huidige RB20 te verslaan. Desalniettemin weet Verstappen ook dat één of twee zeges hem de gewenste lucht kunnen verschaffen en zorgen voor een eind aan alle stress. Hoe gaat de strijd tussen het tweetal zich ontvouwen?

Weet Pérez zijn stoeltje te redden?

Sergio Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje die meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Voorlopig lijkt het er bovendien op dat de slechte vorm van Pérez eraan gaat bijdragen dat Red Bull de constructeurstitel aan McLaren moet gaan laten. Inmiddels hebben we ook gezien hoe Red Bull nog altijd niet bang is om plotseling een gerespecteerd en gewaardeerd coureur aan de kant te schuiven. Daniel Ricciardo moest na de race in Singapore het veld ruimen ten faveure van Liam Lawson en dus is het de vraag hoe veilig Pérez op zijn plek zit. Zeker wanneer Lawson het goed gaat doen, voert het de druk op de Mexicaan op. Zelfs liet hij recent weten voorlopig nergens heen te gaan, maar mocht Pérez niet snel de snelheid vinden en beter gaan presteren, zou het geen verrassing zijn als Red Bull aan het einde van het seizoen kiest voor een nieuwe weg in 2025.

Zijn Verstappen en de FIA afgekoeld?

Daar waar het de laatste race in Singapore op de baan allemaal niet heel spannend was, gebeurde er naast het circuit toch wel genoeg. Met name tussen Verstappen en de FIA ging het goed mis nadat Mohammed Ben Sulayem namens het motorsportorgaan liet weten dat er harder opgetreden zou worden tegen grof taalgebruik van de coureurs. Dit onder meer om online haat tegen stewards en wedstrijdofficials in te dammen en de sport minder in diskrediet te brengen tegenover bijvoorbeeld kijkende jonge kinderen. De waarschuwing van de FIA-president bleek aan dovemansoren gericht, want daags na de uitspraken zocht Verstappen zelf het randje op tijdens de persconferentie in Qatar. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij. Resultaat: de Nederlander kreeg een taakstraf uitgedeeld van de FIA.

Het zorgde voor veel frustraties bij de Nederlander, die uit protest op de persconferentie van zaterdag amper wat zei en juist buiten de perszaal de journalisten te woord stond. Ook op zondag na zijn tweede plek liep hij behoorlijk leeg: "Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt... Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend", zo sprak hij over een mogelijk eerder pensioen als deze taferelen zich aanhouden in de Formule 1. Het wordt dus zeer interessant om te zien hoe de vete tussen Verstappen en de FIA zich in het restant van dit seizoen gaat ontvouwen. Hoe hard wordt er opgetreden tegen nieuwe scheldpartijen? Weet Verstappen zich in te houden op de persconferenties of zet hij juist zijn protest tegen de FIA door?

Maar liefst drie sprintraces

De sprintraces - die in 2021 werden geïntroduceerd - gingen vorig seizoen wegens de nodige kritiek op de schop. De FIA introduceerde de Sprint Shootout, een verkorte kwalificatie die de startopstelling bepaalt voor de sprintrace van de zaterdag. De twee sprintsessies zorgen ervoor dat we geen VT2 en VT3 rijden in dit weekend. De coureurs krijgen dus maar één kans om te oefenen, voordat we overgaan op een sessie waar het er echt om draait. In tegenstelling tot 2023, is de Sprint Shootout nu al op de vrijdag, waar vorig seizoen de kwalificatie voor de race al op vrijdag werd gereden.

Vanuit de FIA heerst de wens om steeds meer sprintraces aan de kalender toe te voegen, hoewel coureurs als Max Verstappen daar totaal niet op zitten te wachten. Voor 2024 stonden er zes sprintraces op de rol. Hoewel we al richting het slot van het seizoen gaan en nog maar zes van de 24 races op de kalender hebben staan, hebben we nog wel drie van de zes sprintraces tegoed in het slot van het seizoen. Het eerste sprintraceweekend van de drie overgebleven sprints begint meteen tijdens de hervatting van het seizoen op vrijdag 18 oktober in Austin, Verenigde Staten. Op vrijdag 1 november begint in São Paulo, Brazilië sprintraceweekend nummer vijf, terwijl de laatste sprintrace van het weekend plaatsvindt vanaf vrijdag 29 november in Lusail, Qatar.

Hoe doen de rookies het?

Na het besluit van Red Bull Racing om Ricciardo aan de kant te schuiven, heeft Lawson nu echt de kans gekregen om te laten zien waar hij toe in staat is. De Nieuw-Zeelandse rijder krijgt nog zes Grands Prix de kans om voor 2025 een stoeltje af te dwingen bij het team van Racing Bulls, al is het met de nog altijd vrij wankele situatie bij Pérez ook niet uit te sluiten dat we de jongeling meteen door zien schuiven naar de hoofdmacht. Lawson is echter niet de enige coureur die moet trappen voor wat hij waard is in het restant van dit seizoen. Franco Colapinto weet voorlopig namelijk behoorlijk indrukwekkend te presteren sinds hij voor Logan Sargeant in mocht stappen bij het team van Williams en de Argentijn die inmiddels al een flink aantal harten van het publiek heeft veroverd, heeft voor 2025 ook geen stoeltje. De plaatsen zijn schaars, maar wellicht kan hij het stoeltje bij Sauber naast Nico Hülkenberg voor de poorten van de hel wegslepen?

