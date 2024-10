Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat Mick Schumacher nog actief was in F1. Naast reservecoureur is hij in de tussentijd ook dit seizoen actief geweest in WEC. Toch is F1 nog steeds het doel, maar heeft de Duitser momenteel opties en gesprekken om te voeren?

Schumacher krijgt in gesprek met Sky Sports F1 de vraag of hij nog een toekomst heeft in F1 en of er gesprekken zijn met bijvoorbeeld Sauber/Audi over 2025. Schumacher stelt dat hij zich het liefst zoveel mogelijk op de vlakte houdt over eventuele gesprekken. "Daarom wil ik er niet bij betrokken raken, omdat het voor mij belangrijk is om mijn eigen ding te doen en alles wat achter gesloten deuren gebeurt, privé te houden. Simpelweg uit respect voor beide partijen. In september wordt er een beslissing genomen, dus we moeten deze weken gewoon afwachten. En ik denk niet dat ik iets wil zeggen over de kansen of hoe het eruit ziet. Uiteindelijk zal de tijd ons gewoon het antwoord geven." Toch heeft hij de hoop op F1 nog niet opgegeven. "Daarom moet al het andere voorlopig stilstaan. De [andere] opties die er zijn, zullen gewoon moeten wachten."

Schumacher als reservecoureur Mercedes

Volgens Schumacher is er momenteel bij Mercedes ook niet echt ruimte voor hem. George Russell ligt nog vast tot eind 2026 en doet het goed bij het team, terwijl Andrea Kimi Antonelli volgend jaar zijn debuut in F1 gaat maken als coureur van Mercedes. Ondertussen is Schumacher reservecoureur van Mercedes, iets wat hij ook in 2025 weer zou kunnen zijn. "Je kunt niet echt zien wat daar gebeurt. Maar ook daar gaat het goed. Dus we zijn eigenlijk allemaal vol goede moed dat ik doorga [als reservecoureur].''

Schumacher over debuut in F1

Mick Schumacher stelt dat hij wellicht op het verkeerde moment en bij het verkeerde team zijn debuut in F1 heeft gemaakt. Dit deed hij bij Haas in het seizoen 2021. Ook in 2022 was hij nog actief bij Haas, maar daarna was het voorbij. "Zo gaat dat nu eenmaal in de Formule 1. Soms ben je op het juiste moment op de juiste plaats en soms niet. Daarom is het nu belangrijk voor me, en dat kan ik delen, om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn." Het is wel duidelijk dat plan A nog steeds F1 is. "Ik denk dat ik er wel mee omga als het zover is en plan A niet werkt. Maar zoals ik al heb gezegd: plan B moet in ons achterhoofd zitten. Ik weet nog niet waar het heen zal gaan."

