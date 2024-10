Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, gaan veel teams met upgrades naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten komen. Tevens blijft hij herrineren aan het 'handicapsysteem' van de FIA.

In de podcast F1 Nation zegt Horner dat, zoals adviseur Helmut Marko ook al stelde, Red Bull naar Austin zal gaan met upgrades. Volgens Horner een heel normaal, maar tevens doorslaggevend moment. "Het is een natuurlijk moment in het seizoen, alle teams zullen iets meenemen naar Austin. We hebben gehoord dat Ferrari een omvangrijke update introduceert en ook Mercedes en McLaren zullen iets brengen. Wij willen voortbouwen op het inzicht dat we sinds Monza hebben opgebouwd en een auto meebrengen die een goede balans heeft tussen de beide assen. Dat wekt het vertrouwen van de coureur."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson over wat hij zei tegen Ricciardo: "Dat was niet fijn"

Horner ziet weekend GP Verenigde Staten als 'andere uitdaging'

Volgens Horner gaat het weekend in de Verenigde Staten, dat over 2,5 week op het programma staat, een compleet andere uitdaging worden in vergelijking met de vorige raceweekenden. "Het is een hele andere uitdaging, mede omdat de eerste sector erg snel is. Ze hebben ook een deel van het circuit opnieuw geasfalteerd en het betreft een sprintweekend. Je moet er meteen staan én rekening houden met alle elementen. Maar het team werkt ongelofelijk hard om de problemen te begrijpen en op te lossen. Hopelijk brengen ze oplossingen voor Austin."

Horner wijst naar 'handicapsysteem' als nadeel Red Bull

Omdat Red Bull vorig jaar voor het tweede seizoen op rij het kampioenschap bij de constructeurs won, heeft het team dit seizoen de minste tijd in de windtunnel. Volgens Horner is dat, zeker op de lange termijn, een nadeel. "Het is een factor, want het blijft natuurlijk een 'handicapsysteem'. Als je het kampioenschap leidt, heb je de minste tijd met je tools, of het nu de windtunnel of de computersimulaties betreft. Dat is een handicap, maar binnen de budget cap moet je heel goed nadenken wanneer je je geld gaat gebruiken. Je moet een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. De dagen dat je veel oplossingen bleef doorvoeren, zijn voorbij. Je kan het je niet veroorloven. Je moet heel selectief zijn in wanneer je op de productieknop drukt."