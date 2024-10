Bernie Ecclestone ziet in Oscar Piastri een toekomstig wereldkampioen. De voormalig eigenaar van de Formule 1 verwacht dat de McLaren-coureur - mits zijn auto goed blijft presteren - binnen twee jaar met de scepter zwaait.

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren gedomineerd in de Formule 1, maar momenteel is het de vraag hoelang de 27-jarige Limburger zijn heerschappij nog voort weet te zetten. Qua performance is de drievoudig wereldkampioen momenteel één van, al dan niet de beste coureur op de grid, maar zijn materiaal laat het voorlopig afweten. De RB20 moet het de afgelopen weken afleggen tegen de bolide van McLaren, en ook het team van Red Bull Racing zelf wankelt. De renstal wordt het hele jaar al geteisterd door interne onrust en vertrekkende kopstukken.

McLaren heeft de boel op de rit

Het team van McLaren heeft de boel ondertussen juist uitstekend op de rit. De MCL38 is op het moment de beste auto van het veld en de Britse formatie gaat inmiddels aan kop in het constructeurskampioenschap met een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing. Lando Norris heeft met een achterstand van 52 punten op Verstappen en met nog zes raceweekenden te gaan nog zicht op de wereldtitel, maar Bernie Ecclestone ziet juist in zijn teammaat, Oscar Piastri, een ster van de toekomst.

Piastri toekomstig wereldkampioen

In gesprek met Sport.de krijgt de voormalig eigenaar van de Formule 1 de vraag wat hij van Piastri vindt: "Die Australiër is volgens mij echt een magische jongen", klinkt het. "Als zijn auto blijft presteren zoals nu het geval is, wordt hij absoluut binnen twee jaar wereldkampioen. Dat is wat er gaat gebeuren. Hij steekt met kop en schouders boven alle andere coureurs uit." Piastri staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap.