Jack Plooij stelt dat Max Verstappen, naast met Mercedes, ook met Aston Martin gesprekken voert en de toekomst van de Nederlander voor 2026 en daarna bij Red Bull Racing allesbehalve zeker is.

Dat er überhaupt discussie is over waar Verstappen in 2025 gaat rijden, is al een grote verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Ondanks een contract tot eind 2028 zijn de geruchten omtrent een overstap naar Mercedes of Aston Martin behoorlijk toegenomen sinds er een machtsstrijd binnen Red Bull wordt gevoerd, Christian Horner begin dit jaar negatief in het nieuws kwam en ook de RB20 van Red Bull niet zo succesvol blijkt te zijn als haar voorgangers. Daarnaast zijn veel belangrijke mensen al vertrokken of gaan die na dit seizoen vertrekken. Hieronder valt Adrian Newey, die vanaf begin 2025 aan de slag gaat bij Aston Martin.

Plooij ziet kamp Verstappen gesprekken voeren

Plooij ziet dat het kamp van Verstappen serieus om zich heen aan het kijken is, iets wat onder meer Joe Saward, Robert Doornbos en Peter Windsor eerder ook al hebben gemeld. Volgens de Nederlander zal Tsunoda uiteindelijk gaan vertrekken naar Aston Martin om met Honda samen te gaan werken vanaf 2026. Toch moet ook een overstap van Verstappen zeker niet uitgesloten worden en zou het zelfs het toekomstige duo van het team van Lawrence Stroll worden. Dit zegt hij bij het Race Café van Ziggo Sport. "Er zijn zeker gesprekken. Ze zijn elkaar aan het aftasten."

Verschoor neemt opties Red Bull door

F2-coureur Richard Verschoor, ook aan tafel, stelt dat het vertrek van Daniel Ricciardo, dat deze week officieel werd aangekondigd, er nou eenmaal aan zat te komen. "Ricciardo moest Tsunoda verslaan, maar dat gebeurde gewoon niet. Hij was niet zo goed als ze hem hadden ingeschat. Ik denk dat het al vrij lang duidelijk was dat hij het niet ging halen en al helemaal niet dat hij er voor Pérez in zou komen." Liam Lawson zal de rest van 2024 de Australiër vervanger. Verschoor denkt ook dat Isack Hadjar, die hij kent van F2, door Red Bull wel als een groot talent gezien wordt. "Hadjar is nu gepromoveerd, tussen aanhalingstekens, naar reservecoureur van Red Bull. Ik weet bijna zeker dat hij een kans gaat krijgen."

