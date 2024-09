Max Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. De Red Bull Racing-coureur heeft geen zin om dit soort spelletjes te spelen en dreigt met pensioen te gaan, als het plezier op deze manier wordt afgepakt. Helmut Marko hoopt dat het niet zover zal komen.

Tijdens de persconferentie op de mediadag gebruikte Verstappen het f-woord om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien president Mohammed Ben Sulayem eerder die week had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. Voor het f-woord heeft hij een taakstraf gekregen. De Limburger besloot vervolgens nauwelijks meer iets te zeggen tijdens de officiële persconferenties en dus organiseerde hij gewoon zijn eigen persconferenties in de hospitality van Red Bull. Verstappen heeft 'scheldgate' met Marko besproken eerder deze week.

Escalatie

"We hebben er lang over gepraat aan de telefoon", begon Marko in een interview met Formel1.de. "Max heeft al veel bereikt, maar het is belangrijk voor hem dat hij ook van de hele sport kan genieten. Als dat steeds meer voor hem wordt verpest, dan gaat hij vanwege zijn karakter... Als hij zegt: 'Oké, dit is het', dan meent hij het. Maar ik hoop niet dat de huidige situatie leidt tot een vervroegd pensioen." Ralf Schumacher sluit ook niet uit dat Verstappen binnenkort met de Formule 1 stopt. "Ik geloof dat Max ermee ophoudt, als het escaleert. Hij is onafhankelijk en heeft genoeg geld", aldus de voormalig F1-coureur bij de Duitse tak van Sky Sports.

Dubbele standaard

Marko vervolgde over de taakstraf en vindt het niet kunnen dat er niet eerlijk wordt gehandeld door de FIA. "Er is een dubbele standaard", zei de hoofdadviseur boos en nam Guenther Steiner die vaak 'f***' zegt in de Netflix-docu Drive to Survive, als voorbeeld. "Wat het nog erger maakt, is dat hij het niet eens had over een persoon, maar over de auto, een voorwerp, en hij zei het op een luchtige manier. Het is duidelijk dat er overdreven wordt."

