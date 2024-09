Afgelopen week baarde Christian Horner plotseling opzien door open en bloot te flirten met George Russell, die na 2025 uit zijn contract loopt bij de Zilverpijlen. Volgens Nico Rosberg is het echter vooral een mentaal spelletje en legt hij uit waarom Horner die opmerkingen maakte.

Voorlopig heeft men met Sergio Pérez bij het team van Red Bull voor 2025 nog de tweede rijder naast Max Verstappen vastliggen. Het is echter de grote vraag of hij het nieuwe motorentijdperk gaat halen en ondertussen kijkt Horner ook alvast buiten de eigen vijver met coureurs: "We zijn niet bang om buiten onze eigen pool te kijken", klonk het eerder. "George Russell heeft eind volgend jaar geen contract meer [bij Mercedes]. Het zou dom zijn om dat niet in overweging te nemen. Daarnaast zijn er andere getalenteerde coureurs die mogelijk zonder een contract komen te zitten", zo liet hij vorige week ineens opmerkelijk genoeg weten.

Politiek en strategie

De opmerkingen schoten in het verkeerde keelgat bij Wolff, die helemaal niet het idee heeft dat Horner écht interesse heeft in zijn pupil: "Christian probeert de boel altijd op te naaien. Ik denk dat hij de boel gewoon altijd probeert op te naaien. George is een Mercedes-coureur. Altijd geweest en hopelijk ook voor altijd. We hebben een langlopend contract met hem", zo liet hij weten. Dit keer geeft ook Rosberg, die zelf wereldkampioen werd onder begeleiding van Wolff, zijn mening: "Het heeft allemaal met politiek en strategie te maken, want hij wil Toto van zijn stuk brengen. Als Toto ineens Horner hoort praten over Russell die uit zijn contract loopt, gaat hij misschien denken dat hij wat met Russell moet gaan doen", zo vertelt hij in de Sky F1-podcast.

Nu een contract geven

Rosberg vervolgt: "Dat is natuurlijk verontrustend [voor Wolff]. Dat hoort altijd bij het spelletje, nietwaar? Het was naar mijn gevoel een beetje een messteek richting Toto, want dit zet hem onder druk om een beslissing te maken. George heeft geen contract [voor 2026], dus Horner kan het ontzettend vies spelen en proberen om hem weg te kapen en hem nu al een contract te geven", zo horen we Rosberg zeggen. "Ik weet niet of George überhaupt interesse heeft, maar het zorgt zeker voor extra druk bij Toto als je zulke uitspraken doet."

