Lando Norris pakte zondag tijdens de Grand Prix van Singapore een welverdiende overwinning mét ruime marge op Max Verstappen. Het had echter weinig gescheeld of de McLaren-rijder had zichzelf vanuit winnende positie geëlimineerd. Onbegrijpelijk, zo meent 2016-wereldkampioen Nico Rosberg.

Norris wist op zondag in Singapore voor het eerst vanaf pole goed weg te komen en zijn voorsprong te behouden en vanaf dat moment hoefde de bliksemsnelle McLaren-coureur niet meer om te kijken naar Verstappen die op P2 reed. De Nederlander had op zijn beurt dan weer niks te vrezen van de coureurs achter zich en dus bleef de echte spanning in de Grand Prix uit en vormden die twee heren met Oscar Piastri het podium in Singapore. Toch ging het enkele keren bijna fataal mis voor de nummer twee in het wereldkampioenschap.

Twee keer de muur

Zo zagen we op beelden van Norris dat hij bijna een paar keer cruciaal de muur raakte met zijn McLaren, waarbij hij één moment zelfs schade aan de voorvleugel leek te hebben. Grote ellende bleef uit, maar het scheelde niet veel of hij elimineerde zichzelf vanuit royaal winnende positie: "Het heeft mij verbijsterd wat daar allemaal gebeurde", stelt Rosberg in de Sky F1-podcast. "Hij heeft twee keer de muur geraakt en beide keren waren best heftige, race-eindigende momenten waarin hij geluk had dat het niet resulteerde in een DNF."

Andere grote kampioenen

Rosberg somt vervolgens de twee momenten met de muur op en voegt er een derde aan toe: "Misschien herinner je het niet, maar hij ging ook van de baan toen hij een achterblijver passeerde. Dat zijn drie momenten, dat is toch wel vreemd. Ik kan me niet voor de geest halen dat ik, Max Verstappen of Lewis met een comfortabele voorsprong van dertig seconden ooit drie grote fouten hebben gemaakt. Dat was echt gek. Ik weet dat Singapore moeilijk is voor je concentratie en ook qua fysiek is het zwaar. Maar we weten van Lando dat hij vaak dit soort kleine foutjes maakt. Overal. Daar moet hij echt mee stoppen als hij wil vechten voor de wereldtitel dit jaar."

