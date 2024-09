De heren van Mercedes verschenen na afloop van de Grand Prix van Singapore niet in de media-pen wegens gezondheidsklachten na de slopende race. Lando Norris lijkt echter weinig empathie te hebben voor zijn collega's en stelt dat de andere achttien coureurs hetzelfde probleem hadden.

Zoals gebruikelijk verschijnen de coureurs na afloop van de sessies in de media om daar hun woordje te houden en vragen te beantwoorden van journalisten. In Singapore kwam dat er echter niet van voor het team van Mercedes. De Zilverpijlen lieten na afloop van de slopende sessie in de broeiende hitte weten dat zowel Russell als Hamilton niet in de media zouden verschijnen: "Helaas zullen George en Lewis allebei niet in de media-pen verschijnen omdat ze aan het herstellen zijn van de inspanningen van de race deze avond", zo laat het team in een kort statement weten.

Update van Wolff

In plaats daarvan leverde het team zelf later nog quotes aan waarin Russell en Hamilton terugkeken op wat er gebeurd is in Singapore, de race waarbij de Zilverpijlen als vierde en zesde over de streep kwamen. Op het internet werd er gespeculeerd over verschillende theorieën, zo ook dat Mercedes bang zou zijn voor boze woorden van Hamilton na de opmerkelijke strategie. Wolff klaarde later de lucht: "Ze voelden zich niet lekker", vertelde hij aan The Guardian. "Op het randje van een zonnesteek of iets dergelijks, maar ze hebben water gehad. Ze waren niet in staat om naar de media pen te gaan. Er speelden geen nare gevoelens of ergernissen. Er waren op dat moment dokters bij hen, maar het gaat helemaal goed."

Norris kraakt Mercedes-coureurs

Norris neemt met het antwoord van Wolff echter geen genoegen. De Brit, die er wel vaker een handje van heeft niet altijd en tactisch te zijn in zijn uitspraken, wordt tijdens een online gamingstream geconfronteerd met de 'gezondheidsupdate' van Wolff over zijn rijders: "Fucking hell, het is voor iedereen zwaar", foetert de Brit. "Waarom denk je dat ze...", voegt hij toe voor hij het laatste stuk van die zin toch maar inslikt. "Als zij een zonnesteek hebben, dan heeft iedereen een zonnesteek." Vervolgens stipt één van zijn maten op de stream aan dat Norris niet kan weten wat hun situatie is: "Zij kennen de mijne ook niet", besluit hij vervolgens mopperend.

