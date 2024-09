Het afgelopen weekend in Singapore stond naast de schamele actie op de baan voornamelijk in het teken van de vete tussen Max Verstappen en de FIA. Martin Brundle begrijpt niet zo goed waarom de kampioenschapsleider zoveel tijd en energie verspilt aan het gevecht met het motorsportorgaan.

De hele ellende afgelopen weekend begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Verspilde energie

Ook in het restant van het weekend was Verstappen druk bezig met de nodige protesten tegen de FIA en op zondag liep hij volledig leeg. Zo dreigde hij zelfs met een vervroegd pensioen als het op deze manier doorgaat. Brundle heeft zo zijn vraagtekens bij de manier waarop Verstappen omgaat met het hele gebeuren: "Ik snap niet zo goed waarom Max zichzelf heeft toegestaan om zo afgeleid te raken en in het gevecht over het schelden met de FIA te belanden. Het is verspilde energie en heeft totaal geen nut voor hem", zo stelt hij tegenover Sky Sports nadat Verstappen ook op de zondag besloot om amper vragen te beantwoorden van de aanwezig journalisten.

Representatief zijn

Brundle vervolgt: "Ik accepteer het dat de coureurs geen kleine kinderen zijn en ze soms schelden in een poging om radioverkeer niet door te laten komen. Natuurlijk zeggen ze ook dat de radioberichten niet moeten worden uitgezonden als de taal niet bevalt. Het is wellicht straattaal, maar ze representeren zichzelf, hun families, hun land, hun team, wereldwijde sponsoren, de Formule 1 zelf en televisiezenders wereldwijd. Het zijn iconen, kampioenen, vormers van meningen en ze moeten nadenken over de verantwoordelijkheden die komen met dat privilege. Zeker als er zoveel jonge fans kijken. Niemand wil de energie, emotie en vrijheid van meningsuiting afnemen. Maar ongegrond schelden weg van de heat of the moment is niet nodig", besluit hij over Verstappen's persconferentiemomentje.

