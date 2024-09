Nico Rosberg is van mening dat Max Verstappen zijn energie niet moet verspillen aan onderwerpen zoals het relletje met de FIA in Singapore, omdat hij al zijn focus nodig heeft in het gevecht om het wereldkampioenschap.

Max Verstappen werd afgelopen zondag tweede in de Grand Prix van Singapore, maar speelde het hele weekend een hoofdrol naast de baan. De Red Bull Racing-coureur kreeg een taakstraf van de FIA opgelegd, nadat hij tijdens de persconferentie op donderdag het woord f*cked in de mond nam. De Limburger deed dit daags nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in de media had laten weten dat hij de rijders heeft gevraagd om minder te vloeken over de boordradio, omdat er ook kinderen kijken en de coureurs "geen rappers zijn."

Taakstraf Verstappen

Verstappen kon zich voorzichtig gezegd niet vinden in de straf van de FIA en besloot bij wijze van statement tijdens de overige persconferenties van het motorsportorgaan gedurende het weekend, niet of zeer korte antwoorden te geven. In plaats daarvan belegde hij een eigen persmoment in de paddock, na afloop van de persconferentie. De rest van de Formule 1-coureurs scharen zich achter Verstappen. Binnenkort gaan ze met elkaar in gesprek om te overleggen wat een gepaste reactie is richting de FIA.

Formule 1-coureurs komen in actie na 'te zware straf' van de FIA voor Verstappen

Rosberg geeft zijn kijk op de zaak

Nico Rosberg heeft bij Sky Sports zijn kijk op de zaak gegeven: "Enerzijds vind ik het vermakelijk, maar dit is een verhaal met twee kanten", klinkt het. "Mijn kinderen kijken ook Formule 1, maar aan de andere kant willen we dat de coureurs gladiatoren zijn en hun emoties tonen. Ik zou zeggen: piep het weg, laat de coureurs zichzelf zijn en laat ze hun emoties tonen. En als ik in de schoenen van Max had gestaan, had ik dit niet handig gevonden. Hij verspilt hier zijn energie aan, terwijl hij alle focus nodig heeft. Hij is aan het vechten voor het wereldkampioenschap. Het is niet zo handig dat hij zich dan hiermee bezighoudt", aldus de wereldkampioen van 2016.

