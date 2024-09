Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat Christian Horner "de boel wil opstoken" met zijn uitspraken dat Red Bull Racing wellicht geïnteresseerd is in George Russell.

Wie er de komende jaren namens Red Bull Racing uitkomt in de Formule 1, is momenteel moeilijk te voorspellen. Daniel Ricciardo heeft het afgelopen jaar bij zusterteam Visa Cash App RB niet laten zien de ideale coureur te zijn om door te stromen. Sterker nog, de Australiër lijkt inmiddels ook zijn zitje bij VCARB kwijt te zijn. Ondertussen is de performance van Sergio Pérez naast Max Verstappen nog altijd niet indrukwekkend, terwijl er op de achtergrond nog altijd wordt gefluisterd over een eventuele overstap van de Nederlander naar Mercedes of Aston Martin. Wat in ieder geval zeker lijkt, is dat Liam Lawson binnenkort naast Yuki Tsunoda plaats zal nemen.

Red Bull toont interesse in Russell

In gesprek met Sky Sports ging Horner in op de huidige situatie qua rijders binnen Red Bull, toen hij plots een verrassende naam noemde: "We zijn niet bang om buiten onze eigen pool te kijken", klonk het. "George Russell heeft eind volgend jaar geen contract meer [bij Mercedes]. Het zou dom zijn om dat niet in overweging te nemen. Daarnaast zijn er andere getalenteerde coureurs die mogelijk zonder een contract komen te zitten."

Toto Wolff

De boel opnaaien

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de uitspraken van zijn concurrent ook gehoord: "Christian probeert de boel altijd op te naaien", citeert Motorsport Week. "Ik denk dat hij de boel gewoon altijd probeert op te naaien." Volgens Wolff, die de afgelopen maanden openlijk campagne voerde om Verstappen naar Mercedes te halen, is het onderdeel van het spel: "George is een Mercedes-coureur. Altijd geweest en hopelijk ook voor altijd. We hebben een langlopend contract met hem."