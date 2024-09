Lando Norris (24) won uiteindelijk de Grand Prix van Singapore, maar het scheelde slechts een haartje of hij had de eindstreep überhaupt niet gehaald op het Marina Bay Street Circuit. De coureur van McLaren was bijzonder dicht bij een crash in de muur en een DNF, zo is op beelden goed te zien.

Norris ging eigenlijk de gehele wedstrijd vrij comfortabel aan de leiding in Singapore. De Brit begon vanaf pole position, kwam goed van z'n plek en wist al vrij snel een prettig gaatje te trekken richting achtervolger Max Verstappen. Maar hoewel Verstappen vanaf dat moment geen bedreiging meer kon vormen voor Norris, konden de muren op het circuit dat wel. Ongeveer halverwege de race leek het gruwelijk mis te gaan voor de 24-jarige coureur, die op dit moment alles op alles zet om Verstappen bij te halen in het kampioenschap. Norris reed zijn MCL38 bijna frontaal de muur in, wat gegarandeerd een DNF - en dus nul punten - had opgeleverd. Het ging op een haar na goed, zo blijkt uit de beelden.

Norris bijna met DNF en nul punten naar huis in Singapore

In ronde 29 was het bijna einde verhaal voor Norris en had hij met lege handen kunnen staan in Singapore. De Brit kwam op hoge snelheid aangestormd en ging iets te laat in de remmen. Hij leek de bocht met zijn McLaren niet meer te gaan halen en een frontale botsing met de muur leek onvermijdelijk. Wonder boven wonder kreeg Norris zijn bolide nog nét voldoende gestuurd, waardoor hij de muur slechts licht kuste zonder noemenswaardige schade op te lopen. Achteraf verklaarde Norris dat hij het op dat moment bijna in zijn broek deed.

Verstappen verbijsterd na zien bijna-DNF Norris

In de cooldown room, waar de podiumfinishers zich na afloop van de race kort verzamelen, werd het bijna fatale moment van Norris ook nog uitgezonden en dat zorgde voor een open mond bij Verstappen. "Nooo way!!", riep de Limburger met een verbijsterd gezicht.