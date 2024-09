Het doek lijkt te zijn gevallen voor Daniel Ricciardo in de Formule 1, maar de manier waarop, is vrij opmerkelijk. Een coureur met de staat van dienst van de Australiër, had een beter afscheid verdiend.

Met tranen in zijn ogen verscheen Daniel Ricciardo na afloop van de Grand Prix van Singapore voor de camera. Ook hij lijkt te weten dat zijn laatste meters in de Formule 1 verreden zijn, en daarom wilde de goedlachse coureur extra genieten van zijn laatste momenten in de sport. "De cockpit heeft heel veel jaar zo vertrouwd gevoeld. Ik wilde het moment koesteren", vertelde hij met tranen op zijn wangen, op de vraag waarom hij na afloop zo lang in zijn auto bleef zitten. Des te merkwaardiger is het dat Red Bull ervoor kiest - zo lijkt het ten minste, want een officieel bericht blijft nog altijd uit - om een coureur met een staat van dienst als the Honey Badger, op deze manier uit de sport te laten vertrekken. De achtvoudig racewinnaar had een beter afscheid verdiend.

Einde verhaal voor Ricciardo

Alles wijst erop dat het klaar is voor Ricciardo in de Formule 1. Liam Lawson zit hoogst waarschijnlijk vanaf het raceweekend in Texas achter het stuur van de Visa Cash App RB, als nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda. Het feit dat de 35-jarige coureur in tranen voor de camera verscheen, het feit dat teamleden en gasten van VCARB een erehaag voor Ricciardo vormden, en het feit dat VISA-teambaas Laurent Mekies liet weten dat ze Ricciardo in de slotfase van de laatste race een extra pitstop voor de zachte band lieten maken, "omdat dit mogelijk zijn laatste race is geweest, en we hem met een snelste ronde afscheid wilde laten nemen", laten zien dat iedereen het eigenlijk al weet: Ricciardo nam in Singapore afscheid van de Formule 1.

Logische beslissing

Een officieel persbericht van Red Bull blijft echter nog altijd uit. En dat is vreemd. Kijkend naar zijn performance sinds zijn rentree in de Formule 1 bij VCARB halverwege 2023 is het echt wel te begrijpen dat men ervoor kiest hem te vervangen door de 22-jarige Lawson. VCARB is een juniorenteam en Ricciardo heeft de afgelopen jaren niet laten zien dat hij de aangewezen man is om Sergio Pérez te vervangen bij Red Bull Racing. Dat alles is goed te volgen. Maar Red Bull staat de plank mis door een coureur met de staat van dienst van Ricciardo op deze kleurloze manier uit de paddock te laten vertrekken.

Verwarring alom

Waarom niet op voorhand bekendmaking dat Lawson vanaf Texas in de VCARB zit, en de Grand Prix van Singapore dus volledig om Ricciardo laten draaien? De coureur uit Perth heeft zowel op als naast de baan jarenlang ontzettend veel voor de Red Bull-familie betekent, en had daarom een groot afscheid verdiend. Nu bestond het afscheid uit verbaasde interviewers en naar antwoord zoekend fans. Is Ricciardo nu ontslagen of niet? Waarom doet iedereen alsof hij klaar is in de Formule 1, terwijl er nog geen nieuws is? Waarom bedanken Verstappen en Ricciardo elkaar voor de mooie jaren na afloop van de race, terwijl hij op papier gewoon nog voor VCARB rijdt? Het zorgt enkel voor verwarring.

Poppenkast

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet na afloop van de race in Singapore weten dat ze de vrije weken tot de Grand Prix van de Verenigde Staten op 20 oktober willen gebruiken "om de performance van alle coureurs te evalueren", maar iedereen weet hoe laat het is. En nogmaals, die beslissing op zich is volledig te volgen. Maar waarom Ricciardo niet gewoon afscheid laten nemen? Waarom mag hij niet voor de camera nog een keer zijn verhaal doen, in plaats van dat we straks een persbericht met de standaard politiek-correcte kost krijgen te lezen? En wat als straks in Austin blijkt dat Ricciardo gewoon nog achter het stuur zit? Naar wat voor poppenkast hebben we dan in hemelsnaam zitten te kijken?