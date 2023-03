Remy Ramjiawan

Vrijdag 10 maart 2023

Volgens McLaren-teambaas Andreas Stella is de bouw van de gloednieuwe windtunnel van de renstal inmiddels voltooid. Het team is nu hard bezig met de kalibratie van de nieuwe faciliteit en hoopt vanaf juni te kunnen profiteren van de windtunnel.

De bouw van de nieuwe windtunnel komt uit de hand van de naar Sauber vertrokken Andreas Seidl. Bij de aanstelling van de toenmalige teambaas was het duidelijk dat er een nieuwe ultramoderne windtunnel moest komen en die is inmiddels af, zo bevestigt de huidige teambaas Stella bij Motorsport.com. De bouw van de windtunnel liep tijdens de coronapandemie nog wat vertraging op en hoewel de bouw inmiddels is voltooid, moet er nog wel een heleboel kalibratiewerk worden gedaan, voordat er een schaalmodel van de MCL60 in de windtunnel kan worden gereden.

Vanaf juni operationeel

Stella wil de verwachtingen echter nog wel temperen, want het team uit Woking is het seizoen niet lekker begonnen. Hoewel de nieuwe windtunnel het ontwikkelingsproces zal versnellen, wijst de Italiaanse teambaas naar de procedures. "De windtunnel is al in gebruik genomen, maar er is een proces van kalibratie, installatie van de methodologieën zoals degene die je gebruikt om de druk te meten, om het snelheidsveld te meten, om de krachten te meten. Dit duurt allemaal enkele weken. Wat de hardware betreft, het bestaat, de ventilator gaat door. Het is echt leuk voor mijn kantoor omdat ik het kan horen. En het is zo geruststellend [omdat] we vooruitgang boeken, maar we kunnen het automodel er nog niet in plaatsen voor de relevante testen", zo legt hij uit. Het idee is om de MCL60 in de windtunnel te zetten, zodat het team kan leren van de fouten van de huidige wagen.

Windtunnel Toyota

Het team van McLaren heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de windtunnel van Toyota in Duitsland. "Als we een ontwerp hebben, produceren we de onderdelen voor het model, dan rijdt er een busje naar Keulen en zijn we een paar dagen kwijt. De Formule 1 is zo'n snelle business, je kunt deze manier van werken niet hebben", zo hoopt hij dat het ontwikkelingsproces een boost krijgt met de hagelnieuwe windtunnel.