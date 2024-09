Piastri geniet van "exceptionele" McLaren-auto in Singapore

Oscar Piastri wist na een ondermaatse kwalificatie op zaterdag te herstellen naar een derde plek bij de Grand Prix van Singapore. Piastri eindigde derde achter de Red Bull van Max Verstappen, en werd voor de tweede keer in zes races verschalkt door teamgenoot Lando Norris, die voor het eerste een race wist te winnen vanaf pole position.

Piastri verloor zijn vijfde plek aan de Haas van Nico Hülkenberg bij de start, maar pakte deze meteen weer terug. Na zijn pitstop lag de 23-jarige coureur achter beide Mercedessen, maar hij wist snel dit gat te dichten, en zowel Lewis Hamilton en George Russell achter zich te laten. Piastri blikt terug op een positieve race op het Marina Bay Street Circuit. "Het was vooral erg warm!" grapte hij na de Grand Prix. "Het was een goede race, een goed herstel na de kwalificatie gisteren. Gisteren was niet mijn beste middag, dus om het podium te eindigen is een goed resultaat. We hadden een razendsnelle auto, en een goede strategie om voor de Mercedessen te eindigen."

Artikel gaat verder onder video

Genoeg muren geraakt

Piastri heeft in de afgelopen Grand Prix-weekenden een aantal momenten gehad dat hij op de rand zat en bijna schade opliep aan zijn MCL38, maar wist het op zondagavond in Singapore op de baan te houden. David Coulthard vroeg hem hierover, waarop de Australiër op zijn inmiddels typisch koele manier reageerde. "Volgens mij heb ik niks geraakt," ging Piastri verder. "Het was een beetje close met George [Russell] bij bocht één, maar toen ik eenmaal derde lag, had ik een enorm gat om te dichten voor me. Ik wilde niet te veel risico's nemen. Ik denk dat ik genoeg muren heb geraakt afgelopen weken, dus hopelijk hoeven de mechanici niet te veel onderdelen te vervangen voor volgende race."

Gerelateerd