Max Verstappen wist zondag de schade te beperken in het wereldkampioenschap met een prima tweede plek. De Nederlander verlaat Singapore echter met gemengde gevoelens, want tweede is niet waar hij en het team op mikken. Hij blikt terug op zijn 'eenzame' rit.

Het is de afgelopen weken pezen geblazen voor Red Bull en Verstappen en het is duidelijk dat McLaren momenteel het beste pakket van de grid tot zijn beschikking heeft. In het coureurskampioenschap weet Verstappen dat hij dus richting het einde van het seizoen moet gaan rekenen. Hij kan nog buigen over een mooie voorsprong en hoopt daar genoeg aan te hebben richting het restant van het jaar. Precies dat wist hij op zaterdag in de kwalificatie voor Singapore te doen door als tweede boven te komen op de tijdenlijst en daardoor dus aan te mogen sluiten op de voorste startrij naast Norris.

Eenzame race

In de race was het met het oog op het wereldkampioenschap dan ook duidelijk: tweede worden is het doel. Met een tweede plek zou de Red Bull-rijder de schade beperken tegenover zijn uitdager en precies dat wist hij na een niet zo'n indrukwekkende race te bewerkstelligen. De Limburger kan dus tevreden terugblikken. Interviewer David Coulthard stelt dat het een eenzame race was: "Ja, dat was een beetje mijn race. Ik heb mijn best gedaan en mijn eigen pace proberen te rijden. De eerste stin was lastig, maar de tweede was beter."

Niet helemaal blij met tweede

Uiteindelijk levert het resultaat in Marina Bay gemengde gevoelens op; "In een weekend waarin we van te voren wisten dat we het lastig zouden krijgen, is P2 een mooi resultaat. Natuurlijk zijn we niet blij met tweede, maar nu gaan we weer proberen om verder te verbeteren. Dat is wat we gaan doen." De wereldkampioen krijgt te horen dat zijn voorsprong in het kampioenschap toch best wel wat geslonken is: "Dat is zo, maar het kan heel snel veranderen. We moeten blijven proberen om het om te draaien", stelt de 26-jarige coureur na de zware race. "Ik ben wel toe aan een beetje rust", besluit hij.

