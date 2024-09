Lando Norris zal zometeen Max Verstappen en Lewis Hamilton van zich af moeten houden in de F1 Grand Prix van Singapore. De McLaren-coureur legt uit wat hij kan verwachten van zijn rivalen vandaag.

Norris is het hele weekend al op het Marina Bay-stratencircuit het snelst geweest met de eerste tijd in de vrije trainingen evenals in de kwalificatie. Hij zal dus vanaf de pole position beginnen en dat is al voor de derde keer in de afgelopen vier wedstrijden. Hij wordt vergezeld op de voorste startrij door kampioenschapsleider Verstappen. Dat kwam als een verrassing, aangezien hij op de vrijdag niet verder kwam dan de vijftiende stek. Norris en Verstappen zullen opgejaagd worden door Hamilton die zich als derde had gekwalificeerd.

Met respect racen

"Ik heb voor beiden veel respect", begon Norris bij de persconferentie. "Ik heb lang naar beiden opgekeken, zowel letterlijk als mentaal", grapte hij over zijn eigen lengte. De 24-jarige uit Bristol verwacht geen herhaling van de Oostenrijkse Grand Prix, toen hij en Verstappen elkaar raakten in de strijd om de overwinning. "Ik weet van hen waarschijnlijk beter wat ik kan verwachten, omdat ik hen heb zien rijden. Ik denk dat ze allebei met respect racen en ze willen allebei racen als eerlijke coureurs. Dus daar kijk ik altijd naar uit. We hadden een geweldig gevecht in Oostenrijk, ook al eindigde het toen in tranen."

Trucjes en spelletjes

"Ik weet gewoon dat ze zullen proberen met trucjes te komen", vervolgde Norris. "Ze zijn waarschijnlijk slimmer dan de andere coureurs en ze weten waarschijnlijk ook beter hoe ze het lange spelletje of het korte spelletje moeten spelen, beter dan de andere coureurs. Daardoor heb ik er juist meer respect voor. Ik geniet ervan om hier met de twee grootsten van de sport te zitten."

De Grand Prix van Singapore gaat bijna van start, om precies te zijn om 14:00 uur Nederlandse tijd. Achter Norris, Verstappen en Hamilton vinden we George Russell op P4 op de grid. Oscar Piastri hoopt vanaf de vijfde plaats wat goed te kunnen maken en mogelijk zijn teamgenoot te helpen. Dat zal voor Sergio Pérez lastig worden. 'Checo' was langzamer dan de beide Williams-auto's en moet vanaf P13 beginnen.

