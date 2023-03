Remy Ramjiawan

Daar waar Lewis Hamilton samen met Mercedes met man en macht probeert om de W14 richting de top te krijgen, gaat het Max Verstappen en Red Bull Racing voorlopig voor de wind. De Brit wijst naar een tweevoudig kampioen die op te toppen van zijn kunnen presteert en verwacht niet dat Verstappen een slippertje zal maken in het huidige seizoen.

De twee coureurs hebben een intens en legendarisch gevecht met elkaar gevoerd in 2021, waarover nog altijd wordt nagepraat. Toch zijn de paden van de twee kampioenen vanaf het 2022-seizoen een hele andere kant opgegaan. Red Bull Racing pakte met de RB18 door, daar waar Mercedes met de W13 de plank missloeg. Ook in 2023 lijkt Red Bull Racing de dienst te gaan uitmaken en voor Mercedes lijkt het punt te zijn aangekomen dat het terug naar de tekentafel moet gaan.

Alles en iedereen weggeblazen

Hamilton kijkt bij RaceFans naar de huidige vorm van Red Bull Racing, maar heeft ook complimenten over voor de regerend kampioen. "Ik denk dat hij erg, erg zelfverzekerd zal zijn. Ik denk dat ze vorig jaar een geweldige auto hebben ontwikkeld, ze hebben alle records zo'n beetje weggeblazen en ik denk dat ze aan het eind niet eens aan het pushen waren en toch ver voor lagen", zo moet hij toegeven. Het betekent voor de concurrentie dat er een schepje bovenop moet om het team van Christian Horner bij te benen.

Zelfverzekerde Verstappen

Met twee titels op zak lijkt Verstappen sterker dan ooit en zo ziet Hamilton dat ook. "Ik denk niet dat hij een uitglijder zal maken. Hij is een wereldkampioen en dus zou ik niet twijfelen aan zijn vastberadenheid of zijn focus", zo verwacht hij een Verstappen in topvorm. Het is dan ook de taak van de concurrentie om het gevecht naar de Nederlander toe te brengen. "Ik denk dat hij net zo gefocust zal zijn als altijd, en het is onze taak om hem in te halen", aldus Hamilton.