Remy Ramjiawan

Vrijdag 10 maart 2023 09:36 - Laatste update: 09:45

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gelooft dat het seizoen voor Mercedes echt nog niet voorbij is na de eerste race in Bahrein. De teambaas van de Scuderia houdt namelijk nog altijd rekening met een slapend Mercedes, dat 'snel wakker zal worden'.

Voor Mercedes, maar ook voor Ferrari, was de Grand Prix van Bahrein ontnuchterend. Beide teams dachten een stap dichter bij Red Bull Racing te hebben gezet en gezien de beperking dat het Oostenrijkse team op de ontwikkelingstijd heeft, is die gedachte niet eens zo gek. Toch werd afgelopen zondag duidelijk dat het team uit Milton Keynes het tijdens de openingsrace goed voor elkaar had en hoewel Sergio Pérez zich nog langs een aantal coureurs moest manoeuvreren, na zijn slechte start, liet Max Verstappen zien dat de RB19 in zijn handen erg dominant is.

Bahrein niet representatief

Het grote zorgenkindje bij het team uit Maranello is op dit moment nog de hoge bandenslijtage. Daarnaast liet de uitvalbeurt van Charles Leclerc zien dat het team nog altijd moet gaan werken aan de power units. Het wegdek in Bahrein is redelijk uniek en Vasseur wil daarom niet te snel conclusies verbinden aan het resultaat in Sakhir.

Niet te vroeg conclusies trekken

"Als je naar het eerste deel van de race kijkt, denk ik dat we dichter bij Red Bull zaten dan bij Aston Martin", legt de Fransman uit. "Maar nogmaals, het is race één en ik denk niet dat we conclusies moeten trekken. Ik denk dat Mercedes snel wakker wordt, maar we weten niet wat er volgende week gaat gebeuren. Volgende week wordt een ander verhaal in Djedda. Het is ander soort asfalt en na die race zullen we een beter beeld hebben van het seizoen."